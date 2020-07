Ingen corona her: Ballonferie til rummet

Drømmer du om at kunne smide det ultimative trumfkort på bordet, når du sidder sammen med dine venner og diskuterer ferieplaner? Så skal du læse videre nu.

Den amerikanske virksomhed Space Perspective arbejder nemlig på at virkeliggøre en ret spektakulær plan: Om få år vil de sende helt almindelige turister ud til kanten af Jordens atmosfære. Og det skal hverken ske i en raket eller et højteknologisk fly - nej, gæsterne skal i stedet tage turen med en ballon.

Det skriver CNN Travel.

Tanken er, at gæsterne skal svæve rundt mere end 30 kilometer over jordoverfladen i en kabine, der hænger ned fra en gigantisk ballon.

Den er ifølge mediet stor nok til at huse otte passagerer ad gangen, og Space Perspective lover, at temperaturen inde i ballonen bliver så høj, at man kan have T-shirt på undervejs,

En lille million

Så langt, så godt. Prisen kan dog muligvis blive en stopklods for mange, der drømmer om en tur med ballonen. Space Perspective estimerer, at en billet kommer til at koste 125.000 dollars svarende til cirka 829.000 kroner.

Den relativt eksorbitante pris får dog ikke rumvirksomheden til at ryste på hånden. Ballonferie i rummet er for helt almindelige mennesker, forstås det.

- Vi er dedikeret til fundamentalt at ændre, hvordan mennesker har adgang til rummet, siger adm. direktør Jane Poynter i en pressemeddelelse.

Turen vil sammenlagt komme til at vare seks timer, og på sit højeste punkt har ballonen passeret 99 pct. af Jordens atmosfære, skriver CNN Travel.

Space Perspective forventer at have ballonen klar til den første ubemandede testflyvning i 2021.

Se også: Excentrisk forretningsmand lancerer nu krydstogtrejser