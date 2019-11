Ingen erstatning selvom farfars blodprop ødelagde ferien

Et roadtrip i USA blev ikke som forventet for en familie fra Odense, da farfaren fik en blodprop. Alligevel vil deres forsikringsselskab ikke udbetale erstatning for ødelagt ferie

Gymnasielæreren Ulrik Büchert fra Odense rejste sammen med sin kæreste og to børn gennem USA i en autocamper i dette forår. Efter 27 dage på farten, ankom Ulrik Bücherts far også til USA. Han skulle med på rejsens sidste 15 dage.

Skal opereres akut

Men samme nat, som Ulrik Bücherts far ankommer til USA, får faren en blodprop i hjertet og må opereres to gange på et hospital i Las Vegas. Operationerne går som planlagt, og Ulriks far bliver udskrevet efter fem dage på hospitalet til at være sengeliggende. Da der stadig er ti dage til hjemrejsen, vurderer den amerikanske læge, at Ulriks far godt kan flyve hjem som planlagt, fordi han dermed har fået tid til at komme sig.

- Da min far kommer ud fra hospitalet, har vi ti dage tilbage til at nå til San Francisco, og på grund af hans tilstand må vi dele turen op i nogle små bidder, så vi ikke skal køre mere end to timer om dagen i camperen, siger Ulrik Büchert til Ekstra Bladet.

Det betyder blandt andet, at familien ikke kommer på en planlagt trekkingtur i nationalparken Yosemite. De fleste aktiviteter bliver aflyst, fordi farfaren ikke har kræfter til det, og resten af familien vil ikke efterlade ham alene i autocamperen. De sidste 15 dage af ferien bliver altså slet ikke som planlagt, og resten af turen går med at yde omsorg for farfaren.

Søger erstatning

Da familien kommer hjem, søger de erstatning for ødelagte feriedage ved deres forsikringsselskab Lærerstandens Brandforsikring. Farens ferie samt udgifterne til operationen og indlæggelse er erstattet via hans egen forsikring.

Lærerstandens Brandforsikring vurderer, at Ulrik Büchert har ret til 4219,85 kroner, som svarer til ti dages erstatning, fordi han har ageret som sygeledsager for sin far. Fem dage da faren var indlagt og fem dage efter udskrivelsen. Ulrik Büchert mener, at Lærerstandens Brandforsikring har regnet rejsens samlede pris forkert, hvilket giver ham en for lav erstatning. Samtidig ønsker han en erstatning for hele familien for alle 15 resterende dage af ferien. Et beløb der ifølge Ulrik Büchert løber op i 23.940 kroner.

I forsikringspolicen står der, at man kan have op til tre sygeledsagere (børn kan ikke agere sygeledsagere, red.), og derfor undrer det Ulrik Büchert, at hans kæreste ikke kan få noget.

Bor ikke sammen i Danmark

Men Ulrik Bücherts far er ikke en del af familiens husstand i Danmark, og derfor vil forsikringsselskabet ikke udbetale erstatning til Ulrik Büchert, kæresten og de to børn for ødelagte feriedage.

Det er familien uenige i, for ifølge Ulrik Büchert blev kæresten og børnene påvirket i samme grad af farfars blodprop.

- Vi er jo afsted i en autocamper og rejser sammen. Derfor hang vi på hinanden 24 timer i døgnet. Hvis han havde haft en med, og vi boede på hotel, så kunne den ledsager passe ham, mens vi andre kunne få noget ud af ferien, men det var ikke muligt i vores tilfælde, siger Ulrik Büchert.

Han har klaget til Lærerstandens Brandforsikring, men de vil ikke omgøre deres beslutning.

