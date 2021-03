Ingen restriktioner: Populære ferielande slår dørene på vid gab for vaccinerede

Sommerferien 2021 kan blive ét stort tag-selv-bord af tropiske rejsemål for de danskere, der står på den rigtige side af juni/juli-målstregen til en vaccine.

Flere populære feriedestinationer er nemlig begyndt at lette på restriktionerne, og enkelte er tilmed klar til at bortkaste alle krav om test og karantæne, hvis bare du kan bevise, at du er blevet prikket to gange i armen.

Det gælder Belize, der ligger ved Det Caribiske Hav, og den portugisiske ferieø Madeira.

Det skriver Independent.

Ferieparadis går solo: Dropper karantæne for ikke-vaccinerede turister

Myndighederne fraråder fortsat alle rejser til udlandet.

14 dage før afrejse

Interessant for solhungrende danskere er det især, at Belize kræver, at du har fået det sidste af dine to vaccinestik mindst to uger inden ankomst.

Danner det præcedens i andre lande, skal du altså helst være færdigvaccineret i juni for at være sikker på førnævnte tag-selv-bord i skolernes sommerferie.

Ikke-vaccinerede er også velkomne i Belize. De skal blot tage en test med den risiko, at de kommer i karantæne og får drømmeferien spoleret, skriver Travel+Leisure.

Grækenland åbner for turisme

Raskmeldte får også lov

Også danskerfavoritten Madeira dropper at teste og isolere færdigvaccinerede.

Ifølge Lonely Planet skal alle besøgende medbringe et vaccinepas eller anden form for officiel dokumentation.

Er du raskmeldt efter at have været smittet inden for de seneste 90 dage, er det også en adgangsbillet til at omgå de portugisiske restriktioner.

Også lande som Cypern og Grækenland er på trapperne med mindre strikse indrejserestriktioner.

