Ingen skirejser i Italien resten af året

Hvis du har sat næsen op efter at tage på skiferie i Italien i december, så kan du godt begynde at se dig om efter et alternativ.

Mandag afblæste Italiens premierminister Giuseppe Conte nemlig årets skisæson.

Det skriver Reuters.

Ifølge den italienske avis La Repubblica agter statslederen at holde alle landets skilifter lukket frem til 10. januar. Og det stopper ikke her. Står det til Giuseppe Conte, skal andre alpelande nemlig følge trop.

Ny skilift slår verdensrekord

Vil lukke Alperne

Coronavirus har dræbt eller medvirket til at dræbe mere end 50.000 mennesker i Italien, viser tal fra Johns Hopkins University.

Hver tredje dødsfald har fundet sted efter sommerferien i anden virusbølge, og nu frygter premierministeren, at italienernes hang til at tage på skiferie i Alperne eller Dolomitterne mellem jul og nytår kan blive det tilbageslag, som alt er sat ind på at stoppe.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Premierminister Giuseppe Conte vil have andre alpelande til at følge trop. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Giuseppe Conte siger, at 'det ikke bør være tilladt at tage på skiferie' i år og opfordrer sin hårdt plagede befolkning til at blive hjemme. Samtidig foreslår han Østrig, Frankrig, Slovenien og Schweiz at gå sammen om fælles restriktioner for årets skisæson.

- Det her er et europæisk problem. Hvis Italien beslutter at lukke alle sine skilifter uden støtte fra Frankrig, Østrig og de andre lande, så vil italienske turister løbe risikoen og rejse til udlandet og tage smitten med hjem, siger premierministeren til italiensk tv.

Schweiz blæser på smitteboom og åbner skiløjper

Flere vil ikke lege med

Ifølge Reuters har Østrig allerede udtrykt skepsis over for idéen.

Det samme har borgmestre i det nordlige Italien, der er dybt afhængig af turismen i dagene mellem jul og nytår, hvor man under normale omstændigheder skal booke hotel og liftkort i særdeles god tid for at få del i snemagien.

Skisportssteder som Limone Piemonte, Valle d’Aosta og Lombardiet forsøger desperat at holde liv i deres skrantende forretninger og har alle indført en række sikkerhedsprotokoller på skiløjperne for at bremse skituristerne i at smitte hinanden.

Men det har Giuseppe Conte ingen tiltro til.

- Protokollerne er en ting, men alt, der har at gøre med at stå på ski i juledagene, er umuligt at kontrollere, siger han.

Hotel chikanerede skiturister: - Dumme danskere med små hjerner