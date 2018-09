Ingen snacks tilladt! Europæisk ferieby slår ned på spisende turister

Landet er kendt for at være hjem for mange delikate retter, men næste gang du drager til den italienske ferieby Firenze i Toscana kan du godt glemme alt om at nyde alt fra italienske kødboller og pizza til tiramisu og gelato (is).

I hvert fald hvis du vil 'snacke' de lækre måltider i offentligheden, for renæssancebyen har i denne uge indført en ny lovgivning, der betyder, at det fremover er ulovligt at spise på steder som fortove og trapper.

Det skriver The Times ifølge News.com.au.

Hvis man alligevel sætter sig ned og nyder en lun panino foran f.eks. byens verdensberømte katedral, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, kan man risikere at få en bøde på helt op til 500 euro, hvilket svarer til omkring 3700 danske kroner.

De nye regler træder i kraft i denne uge og gælder på specifikke tidspunkter af dagen, så de dækker både frokostperioden og aftensmadstiden - henholdsvis fra middag til klokken 15 og igen fra klokken 18-22.

'Uvidende og ubehøvlede turister'

Reglerne skal ifølge byens borgmester, Dario Nardella, sætter en stopper for ’ubehøvlede turister’.

- Reglerne er ikke målrettet turismen generelt, men uvidende og ubehøvlede turister, der slår sig ned i gaderne for at spise deres mad, siger borgmesteren til The Times.

Indtil videre gælder reglerne kun i bestemte gader, som tiltrækker mange turister. F.eks. i gaderne omkring det fremtrædende kunstmuseum Uffizi-galleriet samt den populære vinforretning All’Antico Vinaio i det Historiske Centrum.

Foreløbig vil reglerne fungere indtil den 6. januar, men det er muligt, at de italienske myndigheder vil forlænge regelsættet derefter.

Ifølge News.com.au har myndighederne sat skilte op, der viser, at det er ulovligt at spise på gaden i de bestemte tidspunkter, og lovbrydere vil blive straffet med bøder på mellem 150-500 euro (1100-3700 kroner).

- Det er ikke for at straffe, men for at afskrække. Hvis turister i Firenze opfører sig, som de ville opføre sig der hjemme, så er de altid velkommen - især hvis de vil smage nogle af vores gastronomiske specialiteter, siger borgmesteren.

Spuler turister væk med vandslanger

Det er ikke første gang, at Firenze-borgmester forsøger at sætte en stopper for snack-spisende turister.

Sidste sommer skrev flere internationale medier - deriblandt Ekstra Bladet - om, hvordan han havde fundet en ny metode til at skræmme turister, som spiste ved trapperne omkring byens berømte kirker, væk.

Han fortalte dengang, at byen havde besluttet sig for at spule turister væk med vandslanger ved at vaske trapperne, så turister ikke havde lyst til at sætte sig og blive våde.

- Størstedelen af de besøgende er respektfulde og elegante, men der har været et stigende problem med dem, som ikke respekterer vores kulturelle arv. Folk, som sidder ved kirketrapperne, spiser deres frokost og efterlader skrald, sagde borgmesteren sidste år.

Vagter i Venedig

Firenze er dog ikke den eneste italienske by, der denne sommer har set sig nødsaget til at indskærpe reglerne, så turister opfører sig ordentligt.

Gondolernes by, Venedig, indførte nemlig tidligere i år et spritnyt vagtkorps bestående af 15 turistvagter, der skal sikre, at byens mange turister overholder reglerne, som blandt andet består af, at man ikke må sætte sig ned og spise på trapperne i nærheden af turistattraktioner.

Derudover skal man som turist heller ikke så meget som at overveje at stå og hænge på en af byens mange broer i for lang tid, for så kommer turistvagterne og stikker en bøde ud.

Det samme gør sig gældende, hvis man smider blusen og render rundt i byens gader og stræder i bar mave, hvis man fodrer duerne eller dypper tæerne i byens kølende kanal-vand.

