Inspiration til påskeudflugten: Prøv de 10 nye naturguider

Påsken er så godt som over os, og for mange betyder det, at der er rig mulighed for at komme ud i naturen og opleve, hvad den har at byde på.

Hvis du tilbringer påskedagene herhjemme og har mod på at få nogle kilometer i benene, imens du bliver klogere på den danske natur, så kan du med fordel dykke ned i en af de mange naturguider, som Naturstyrelsen står bag.

Naturstyrelsen har netop lanceret 10 nye guider på listen, sådan at der nu er mere end 170 naturguider til de statslige naturområder, som har til formål at give dig inspiration til din næste udflugt.

Guiderne er opbygget sådan, at du får anvisninger til at finde vej, parkere, finde toiletter og andre faciliteter, og du kan læse om særlige forhold for bevægelseshæmmede.

Dertil indeholder hver guide minimum fem oplevelser på den givne destination, som du også finder på et kort.

Flere vil ud i naturen

De 10 nye naturguider byder på oplevelser i hele Danmark og kommer, efter Naturstyrelsen har oplevet en stigende interesse for at dyrke den danske natur.

- Vi har set en enorm interesse for at komme ud og opleve naturen de seneste år, og vi har lagt et stort arbejde i at formidle de mange muligheder for gode og gratis oplevelser i vores allesammens natur, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi har i forvejen naturguider til rigtig mange af statens flere end 1000 naturområder, men nu har vi lavet en række nye helt enkle guider til nogle af de bynære og besøgte områder, som måske ikke er kendte af den brede offentlighed.

Du kan læse mere om Naturstyrelsens naturguides og finde en samlet oversigt over dem på styrelsens hjemmeside.