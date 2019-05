Instagram-par får hård kritik: 'Vil I dø for et billede?'

Mange vil gå langt for at få det fedeste foto til deres Instagram-profil, og i en tid, hvor mange lykkes med at leve af deres sociale medie-profiler, rykkes grænserne for, hvornår fotos er fede.

Et ungt Instagram-par fra Belgien valgte at ty til ekstremerne i deres jagt på at skabe det perfekte kærlighedsbillede fra Sri Lanka.

På billedet hænger parret ud af et kørende tog, som ser ud til at køre hen over en bro. På billedet kan man se, at manden, Jean, kun har haft i toget med én arm, mens kvinden, Camille, har fat med begge, mens de kysser hængende ud af toget.

'Et af vores vildeste kys', skriver de selv i opslaget på Instagram.

Men ikke alle synes, at den slags fotoakrobatik er en særlig god idé.

Det skriver flere medier, blandt andre Fox News og News.com.au.

'Vil I dø?'

Mange af parrets følgere reagerer ved at kalde billedet smukt og anser det som et flot symbol på kærlighed. Flere skriver, at de vil gøre det samme med deres partner.

Ikke alle deler dog begejstringen.

'Vil I dø, for det er sådan, man kan dø', skriver en bruger i en kommentar til opslaget.

'Er I virkelig klar til at dø for et billede?', skriver en undrende Instagram-bruger til billedet.

'Det har intet at gøre med vildskab, det er bare dumt. Jeg håber ikke, at nogen dør i forsøget på at gøre det samme, men hvis det sker, er det jeres skyld!', lyder det fra bruger.

Næsten 46.000 brugere har liket billedet på Instagram. Parret har 183.000 følgere på det sociale medie. Camilles bror har ifølge parret taget billedet af de to kyssende vovehalse.

Farlig tendens

Det er bestemt ikke første gang, at rejsende ender i farlige situationer i forsøget på at få det perfekte feriefoto med hjem. Tidligere i år døde en turist ved Grand Canyon, da vedkommende var i færd med at tage et selfie.

I New Zealand har flere farlige situationer i forbindelse med fotos på åbne togvogne fået firmaet bag til at ville lukke vognene.

Det skriver CNN.

På en smuk, scenisk togtur har man på KiwiRails Great Journeys of New Zealand-tog indtil nu kunnet nyde udsigten fra åbne vogne, ligesom dem du kan se på billedet øverst i artiklen. Men farlig opførsel fra passagerer ombord gør nu, at firmaet bag planlægger at lukke de åbne vogne af.

- En nylig undersøgelse viste et stigende passagerantal, som sætter dem selv og andre i farligt situationer ved at læne sig ud af vognene for at tage billeder, fortæller Katie McMahon, som er direktør for sporfirmaet 'Director of Zero Harm', til CNN Travel.

- Til trods for de mange skilte og advarsler ombord på vores tog, som oplyser om farerne ved dette, har vi set passagerer læne sig ud af vognene med selfiestænger, iPads og deres kroppe, ofte uden at lægge mærke, at toget nærmer sig en tunnel, hvilket kunne skabe en tragisk hændelse for dem selv og andre i vognene, siger hun.

