Instagram-venligt museum åbner i Sverige

Et nyt museum i Stockholm har fokus på den perfekte selfie. Her er besøgende både kunstnere og en del af udstillingen

Stockholm har fået et nyt museum, hvor der ingen kunstværker er på væggene.

Museet, som hedder Yourseum, er i stedet indrettet med forskellige rum, der på hver sin vis skaber rammerne for, at museumsgæster kan tage kreative selfies.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Du kan tage fede billeder og skabe sejt indhold til din Instagram. Det er det perfekte sted at lave Tiktoks, lyder det fra Sofia Makiniemi, som er manager på Yourseum.

På det nye museum er der blandt andet det såkaldte 'Emoji Room', som er et rum fyldt med blå og gule bolde, der forestiller smileys og emojies, som vi kender fra smartphones.

Langt de fleste rum er dekoreret med stærke farver og neonlys, som indbyder til, at besøgende tager billeder og optager videoer til de sociale medier.

Sofia Makiniemi forklarer, at det nye museum opfordrer gæster til at tage del i kunsten, hvor det indhold, de skaber, imens de besøger museet, anses for at være kunstværker i sig selv.

- Det er et interaktivt museum, hvor du selv kan skabe den kunst, du gerne vil se, siger hun.

Kreativ selfie-kultur

Skyggesiden af sociale medier fylder mere og mere i samfundsdebatten, da de især kan have en negativ påvirkning på unge menneskers mentale helbred.

Sofia Makiniemi mener dog ikke, at Youseum opfordrer til en negativ kultur.

- Det er en stor del af vores samfund i dag, så hvorfor ikke prøve at gøre det mere kreativt, lyder det.

