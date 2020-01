Instagrammer i fængsel for at bestige pyramide

Angiveligt gjorde han det for at hjælpe Australien

Nogle mennesker vil gå langt for at få det perfekte billede til Instagram.

En 27-årig instagrammer ville gå i fængsel for det, og det var da også der, han endte.

Vitaly Zdorovetskiy lagde et billede op på Instagram, hvor man kan se hans fødder dingle ud over en pyramide i Giza, som han lige har besteget. Kort tid efter blev han anholdt og kom i fængsel i fem dage.

Det er nemlig ulovligt at bestige pyramiderne og andre af Egyptens antikke skatte.

- Jeg har været i fængsel før, men denne gang var helt klart den værste. Jeg så forfærdelige ting og jeg ønsker ikke dette for nogen. Var det det værd? FUCK YEAH!, skriver Vitaly Zdorovetskiy på sin instagramprofil.

Vitaly Zdorovetskiy påstår, at han klatrede op på pyramiden i Giza for en god sag. I en anden video, som han har lagt op på Instagram, siger han, at videoen er lavet for at støtte Australien.

Ifølge mediet Ahram vedtog det egyptiske parlament nye strenge regler for at klatre på landets monumenter i november 2019.

Det kan give op til en måneds fængsel og en bøde på mellem 10.000 og 100.000 egyptiske pund. Det svarer til et beløb mellem 4200 og 42.000 kroner. Straffen vil blive fordoblet, hvis handlingen er forbundet med uanstændighed.

Vitaly Zdorovetskiy har 3,1 millioner følgere på Instagram.