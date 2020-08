International lufthavn evakueret: Eksplosivt missil dukker op i container

I Lakeland Linder International Airport i Florida tog tingene en noget uventet drejning sidste uge. Et franskproduceret missil af luft-til-luft-typen, altså et missil beregnet til at blive affyret af et fly mod et andet fly, dukkede op, da en shipping-container blev åbnet.

Det skriver Military Times.

Ifølge mediet blev bombeeksperter fra MacDill Air Force Base tilkaldt for at håndtere missilet fredag eftermiddag. Missilet var blevet leveret til Draken International, en virksomhed med base i lufthavnen og en flåde på omkring 150 tidligere militære fly, som anvendes til at træne militære piloter.

Containerne til Draken International har typisk inaktive missiler i sig, men i dette franske missil havde eksplosiverne fået lov at blive. Eksperterne sammenlignede missilet med et våben, der godt nok ikke var ladt, men ikke desto mindre indeholdt patroner, skriver The Sun. Der var derfor stadig grund til forsigtighed og ekspertise.

Den sydøstlige del af lufthavnen var lukket ned i fire timer, indtil det lykkedes at transportere missilet sikkert til ammunitionslageret på MacDill Air Force Base.

Det var under et rutinetjek af forsendelserne til Draken International, at et team fra virksomheden opdagede et objekt med tvivlsomme markeringer, der indikerede, at det muligvis var eksplosivt.

Situationen kom dog hurtigt under kontrol og viste sig at være relativt ufarlig.

- Ved at overholde sikkerhedsreglerne om at udsætte færrest mulige mennesker i mindst mulig tid for en potentiel eksplosiv fare tog vi beslutningen om at evakuere anlægget, informere vores omkringliggende lejere og kontakte de relevante myndigheder hurtigst muligt, siger Draken International i en udtalelse til et lokalt medie, skriver Military Times.

For tiden afventer missilet en korrekt bortskaffelse.

