Inviter på date... i Bolivia

Vil du invitere din udkårne ud på en romantisk rejse? Her er de billigste og dyreste byer at gå på date i

Det er værd at overveje, hvor du inviterer din udkårne hen, hvis du vil på en romantisk miniferie. For der kan være mange penge at spare, hvis man vælger det rigtige land.

Selskabet Taxi2Airport har undersøgt, hvilke lande der er billigst og dyrest, hvis man vil invitere ud på et stævnemøde. Det har de blandt andet gjort ved at sammenligne forskellige faktorer som leveomkostninger i landene.

Her kommer de frem til, at Sucre, Bolivias hovedstad, er den hovedstad, hvor man kan flotte sig mest. Bolivia byder både på smuk natur og en spændende kultur, men også den billigste hovedstad at gå på date i.

Ifølge undersøgelsen koster en tre-retters menu i Sucre typisk omkring 60 kroner. Hvis daten går rigtig godt, så koster et hotelværelse i gennemsnit kun 48 kroner.

Flybilletterne til Bolivia er dyre, og det tager sin tid at komme derhen fra Danmark. Men det er der råd for. Der findes også billige dating-byer tættere på.

Smæk for skillingen i Kiev

Kiev i Ukraine og Sofia i Bulgarien kommer ind på henholdsvis en 14. plads og 19. plads og er dermed de billigste dating-byer i Europa.

Der er rig mulighed for at gå en romantisk tur i Ukraines hovedstad, hvor blandt andet Kiev Pechersk Lavra, det ortodokse kloster, som er på Unescos Verdensarvsliste, er et must.

Når du bliver træt i benene, kan du passende invitere din udkårne i biografen for den nette sum af 24 kr. og bagefter tage på cafe og give en kop kaffe til en gennemsnitspris på 7 kroner.

I Sofia, Bulgariens hovedstad, kan du invitere på en flaske vin til 32 kroner, og bagefter kan du sagtens lade bilen stå. En taxa har en kilometerpris på cirka 3 kroner.

København ligger i top

Det kommer nok bag på de færreste, at København topper listen. Her ligger gennemsnitsprisen for en date-aften på 1560 kroner. Men så får man også både middag, taxa, biografbilletter og hotel med i prisen.

Landet der absolut topper i undersøgelsen er Luxembourg.