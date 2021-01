Isbryderen: Kina løfter sløret for nyt supertog

Det nye højhastighedstog er specialdesignet til at køre i ekstrem kulde

I Kina får togene i stigende grad DSB til at ligne en astmatisk snegl.

Det seneste årti har det statsejede jernbaneselskab i Kina introduceret det ene højhastighedstog efter det andet.

Seneste skud på stammen er et lyntog fra Beijing til de nordlige byer Shenyang og Harbin, der er blandt de koldeste byer i Kina. Her kan temperaturen nå ned på minus 35 grader. Toget er derfor specialdesignet til at køre i frost og sne.

Det skriver CNN.

Har udviklet nyt bremsesystem

Togets topfart er på 350 kilometer i timen, hvilket er tæt på det dobbelte af DSB’s lyntog, der møder sin smertegrænse ved 180 kilometer i timen.

Derfor har det også været afgørende at udvikle et nyt bremsesystem, forklarer Zhou Song, der er direktør for China Railway Beijing Group, til China Daily.

- Lad os sige, at toget stopper i Harbin i en time på grund af ekstremt koldt vejr, så kan bremsesystemet let komme til at fryse til, fordi det bare står stille.

- Det nye system gør det muligt for bremserne at bevæge sig, selv om toget står stille.

- Det er lidt som en person, der stamper med fødderne for at holde varmen i det kolde vejr.

Flere speciallavede komponenter

Også andre dele af højhastighedstoget er optimeret til kolde temperaturer.

Boltene, der holder det hele sammen, er lavet af chromolystål, der er særlig modstandsdygtig i kulde og frost.

Det har krævet nytænkning fra ingeniørerne at lave et tog til Kinas nordligste regioner. Foto: Chine Nouvelle/SIPA/Shutterstock

Den ydre overflade på toget er tætnet med silikone for at hindre sne og is i at trænge ind, mens designen har valgt en aerodynamisk form, der mindsker energiforbruget.

CR400AF-G, som toget hedder, kørte for nylig sin første tur. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår det skal betjene ruten fra Beijing mod nord på daglig basis.

