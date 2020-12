Ischgl med drastisk tiltag: Vil tjekke gæsters afføring

Coronavirus spredte sig som en californisk skovbrand, da den i starten af året dukkede op på afterskibaren Kitzloch i den østrigske skisportsby Ischgl.

Tusindvis af turister blev smittet og bragte virus med sig hjem fra skiferien.

Efterfølgende måtte de ansvarlige stå skoleret for det kritisable forløb, ligesom der blev indledt et større sagsanlæg mod Østrigs myndigheder.

Så denne skisæson skal forholdene være i orden. Ischgl har erklæret, at det 'vil være en af de sikreste destinationer' denne vinter, og det har man blandt andet i sinde at blive ved at føre løbende kontrol med gæsternes afføring.

Vil analysere spildevand

Tiltaget skal ikke forstås sådan, at østrigsk hotelpersonale kommer til at sidde med hovedet nede i toiletkummen. I stedet er planen at lave analyser af spildevandet, da coronavirus kan spores i afføring.

Målingerne kan ikke afsløre, om det er dig eller din nabo, der er smittet med coronavirus, men det kan give et fingerpeg om smittetrykket, skriver Jyllands-Posten.

Østrig er i lockdown frem til 6. december. Herefter håber Ischgl og andre skisportssteder at kunne byde sæsonens første gæster velkommen. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Det er også slut med dj’s og høj musik på førnævnte afterskibar, hvor al bevægelse nu skal ske iført mundbind.

Som så mange andre steder, der modtager udenlandske turister, vil man løbende blive testet for coronavirus, og derfor er den lille skisportsby nu udstyret med sit eget testlaboratorium.

Man har sågar lavet en app, hvor skigæsterne kan registrere deres færden rundt i byen, hvilke restauranter og barer de besøger. Der er sat overvågningskameraer op ved liftene, så man kan holde øje med, om gæsterne står for tæt.

Samlet set har Ischgl haft fem millioner kroner op af lommen til sikkerhedsforanstaltninger, skriver Jyllands-Posten.

