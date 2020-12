Ishotel overgår sig selv i ny version

200 kilometer nord for polarcirklen i den svenske del af Lapland huser den lille by Jukkasjärvi et på alle måder bemærkelsesværdigt hotel.

Bygget af is er det definitivt et af klodens koldeste. Og ikke nok med det, så skaber det svenske ishotel hvert år et nyt sæsonbestemt hotelkoncept.

Når vandet i Torne-floden fryser, genopbygges Icehotel Winter og tilbyder specielle is-værelser fra december til april, mens en del af hotellet har åbent året rundt.

Vinterversionen plejer at være usædvanligt imponerende, og i år er ingen undtagelse, hvor ishotellet lancerer 12 interaktive kunstsuiter til vinteren samt seks kunstsuiter til hotellets helårsafdeling. Derudover er en ceremonisal til mindre sammenkomster også inkluderet i årets Icehotel, skriver Travel+Leisure.

- Pandemien tvang os til at tænke anderledes, men resultatet er en fantastisk hyldest til Sverige. Den 31. udgave af Icehotel bliver mindeværdig. De 35 kunstnere har skabt koncepter, der vil tryllebinde vores gæster og give dem en meget tiltrængt flugt fra virkeligheden i år, siger Luca Roncoroni, Icehotels kreative direktør, på hotellets website.

Vil du ligge på is? Bo på et magisk ishotel

Du behøver ikke rejse

De nye suiter er designet af forskellige kunstnere. Mens hver suite er forskellig, er de alle udstyret med QR-koder, så gæsterne kan høre en lydguide, der fortæller dem om projektet og det givne koncept.

Koncepterne inkluderer bl.a. en iskold sauna, en suite med en maltesisk hund, et 'legetøjsrum' foruden et væld af smukke og eventyrlige udskæringer i den blåhvide is.

Alle suiter vil være tilgængelige for gæster til og med april. Se flere af værelserne i opslaget herunder

Er man af den ene eller anden årsag forhindret i at komme til Sverige, eller blot skeptisk over at tage sin nattesøvn på en isblok, kan man stadig udforske de fascinerende suiter på Instagram ved hjælp af hotellets specielt fremstillede augmented reality (AR) oplevelser.

Så galt kan det gå: Verdens største isbjerg har kurs mod britisk ø