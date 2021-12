Iskold luksus: Se royal suite

Hvis du drømmer om at opleve et koldt rejsemål med udsigt til nordlys, senge af is og et royalt præg, så er Icehotel måske stedet.

Icehotel er verdens største og ældste hotel lavet af is og er at finde i den lille by Jukkasjärv i den nordligste del af Sverige.

Det første hotel blev etableret i 1989 og er sidenhen blevet genopført hvert år i mere end tre årtier.

Nu har hotellet afsløret, hvordan dets 32. genopførsel tager sig ud på majestætisk vis.

Det er nemlig ingen ringere end den svenske prins Carl Philip, der i samarbejde med kompagnonen Oscar Kylberg har designet dette års eksklusive suite på ishotellet.

Designduoen har sammen virksomheden Bernadotte and Kylberg.

Prins Carl Phillip (tv.) og Oscar Kylberg (th.). Pressefoto: Magnus Mårding/Icehotel

Midsommerdrøm i arktis

Luksussuiten hedder 'Midsummer Night's Dream' med reference til en komedie skrevet af William Shakespeare med samme navn.

Værelset er, som resten af hotellet, bygget ud af store isblokke, der er dekoreret med farverige blomsterbuketter, som leder tankerne hen mod en traditionel blomsterkrans fra den svenske midsommer.

- Hvilken bedre måde at vise isens sande karakter end at indkapsle de sarteste og smukkeste svenske midsommerblomster i et arktisk miljø?, skriver Bernadotte and Kylberg i en pressemeddelelse.

- For os svenskere er midsommer - især midsommernat - fyldt med myter og sagn.

Pressefoto: Magnus Mårding/Icehotel

Genopbygges hvert år

Hver vinter bliver Icehotel opført på ny, og efterfølgende er hotellet efterladt til at smelte i løbet af foråret og sommeren.

Hotellet bliver årligt skabt af omkring 4000 ton is, som bliver skulptureret og udsmykket af en række håndværkere og kunstnere.

Genopbygningen påbegyndes, når temperaturen falder til under nul grader celsius. Forarbejdet starter dog allerede, inden det forrige hotel er smeltet bort i marts måned.

Se flere billeder fra den nye suite på Icehotel her ...

Pressefoto: Magnus Mårding/Icehotel