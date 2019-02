Iskolde passagerer fanget i timevis: Fly sprøjtet med slim

I Prag betød en voldsom snestorm, at 189 passagerer blev holdt indespærret i et fly, mens de frøs i -10 grader

Ekstreme vejrforhold er ekstra hårdt for flyene, og i disse dage ser Europa snestorme flere steder.

Det betyder ekstra forsinkelser og klargøringer af flyene.

Det måtte man sande søndag, da 189 passagerer ombord Ryanairs afgang FR2767 til Madrid fra Tjekkiets Vaclav Havel lufthavn måtte finde sig indespærret i et isnende koldt fly i seks timer.

Baggrunden for forsinkelsen af flyet er dog helt simpel.

Tjekkiet var ramt af en snestorm, og det kolde vejr er altså så hårdt på flyet, at det kræver langt mere af lufthavnen og flypersonalet, før det kan komme afsted.

Ifølge lokale medier tog det ekstra lang tid at afrime flyet helt, mens snestormen kun forværredes.

Ændrer formen på vingen

Mange af os har prøvet at komme ud til bilen om morgenen i de kolde vintermåneder og være nødt til at skrabe is af ruderne eller sætte sig ind i bilen og tænde for varmen i et stykke tid for at kunne se ud.

Det er ikke kun biler, der skal afrimes i koldt vejr, det skal fly også.

Ifølge aerosavvy.com betyder minusgrader, at der kommer is på vingerne, og det ændrer på overfladens form og tekstur.

Siden luftstrømmen under og over vingen er ansvarlig for at løfte flyet op, vil hvad som helst på vingen ændre eller forstyrre flyet.

Is får vingens overflade til at føles som sandpapir, mens sne fuldstændig ændrer på aerodynamikken, lyder det fra hjemmesiden.

Derfor siger de internationale flyregler også, at vingerne skal være fri fra is, sne og frost før afgang, og det er en stor grund til forsinkelserne om vinteren - selv når stormen ikke raser.

Så hvis du ser flypersonalet tryksprøjte flyene med grønt slim i disse uger, så er det for at holde dig sikker på vej til din destination.

Ryanair undskylder

Mens flyet i Prag i timevis stod stille, havde passagererne ingen mad eller drikke, og flere rapporterede på Twitter, at der var -10 grader ombord.

De kunne heller ikke få lov til at komme ud af flyet og ind i lufthavnen igen.

Esto está pasando pic.twitter.com/rUZujI200V — Argimiro Pérez (@Aargimiro) 3. februar 2019

De vrede passagerer skrev desuden på det sociale medie, at de følte sig 'kidnappet' af flyselskabet.

Ryanair har senere undskyldt hændelsen, og passagererne kunne flyve til Madrid den næste dag.