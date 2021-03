Island åbner for vaccinerede turister

For at øge turismen åbner Island grænserne for vaccinerede borgere

Nu behøver du ikke længere en negativ test eller at gå i karantæne, hvis du vil opleve varme kilder, isbjerge og gletsjere på vulkanøen i Nordatlanten.

Den islandske regering har meddelt, at alle, der er blevet fuldt vaccineret, får lov til at rejse til Island uden at være underlagt grænseforanstaltninger.

Undtagelsen gælder også dem, der kan fremlægge et bevis for forudgående infektion i kroppen, fremgår det i en pressemeddelelse fra den islandske regering.

- Verden har været igennem meget det sidste år, og vi håber alle på en langsom og sikker tilbagevenden til normalitet. Dette inkluderer også genoptagelsen af muligheden for at rejse, hvilket er værdifuldt for kultur, handel og virksomhed, siger Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister.

Danskerfavorit: Her er vaccinepas ikke nødvendigt

Artiklen fortsætter under videoen ...

På en spørgetime talte Mette Frederiksen om coronapas og turisme i fremtiden.

Fra 18. marts gælder undtagelsen også borgere uden for Schengen-området, herunder Storbritannien og USA.

Belize og Madeira har også droppet kravet om karantæne og test for færdigvaccinerede. Derudover er Cypern, Grækenland og Tyrkiet parate til at slå dørene op for turisme ved fremvisning af en negativ test.

10 procent af Islands befolkning har modtaget første vaccinestik, viser den seneste opgørelse fra Our World in Data. Det er samme procentsats som Danmark.