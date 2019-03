Island klager over Google Maps: I bremser turismen med snebilleder

To islandske byer har klaget til Google

Borgmestrene i de islandske byer Bolungarvik og Ísafjörður har klaget til Google.

De føler nemlig, at IT-gigantens satellitbilleder giver et fordrejet indtryk af deres hjemstavne.

Det skriver The Telegraph.

Ifølge Jon Pall Hreinsson, som er borgmester i Bolungarvik på den vestlige side af Island, er hans by konstant dækket af sne på Googles satellitbilleder - hele året rundt.

Og det er ikke hele sandheden.

Det er irriterende

Det 'går borgmesteren på nerverne', at det er indtrykket, folk får af Island, når de kigger på Google Maps. Og han er bekymret for, det vil få turisterne til at fravælge Vestfjorden.

'Jeg finder det irriterende for mig selv, når jeg skal bruge kortet som i formiddag til at evaluere kørselstider mellem forskellige steder. Men ikke desto mindre tænker jeg på de millioner, der lige nu udforsker Vestfjorden som en turistdestination og ser .. ja, virkelig lidt på grund af sneen', skriver han blandt andet på sin Facebook.

'Jeg ved, at der i Vestfjorden er sne, og det er ofte virkeligheden, men (...)hvis det er muligt at vise Hammerfest (i Norge) i grøn, så er det også her!'

Borgmesteren bekræfter i opslaget, at han har sendt et brev til Google.

Ikke realistisk

Jon Pall Hreinsson er ikke den eneste, der er utilfreds med Google.

Ísafjörðurs borgmester Guðmundur Gunnarsson, der bor lige rundt om kysten, er i samme båd.

- Vi er alle turister engang imellem, og det første vi gør, når vi tager afsted, er at tænke på, hvor vi skal hen, fortæller borgmesteren til Visir.

- Vi har intet imod sne. Men dette er ikke ligefrem det mest realistiske billede fra dag til dag.

Ligesom sin landsmand har Guðmundur Gunnarsson også valgt at klage til Google.

- Vi ville ikke lade dette fornærme os, hvis ikke det betød noget.

Island har set et turistboom i antallet af besøgende de seneste år.

Vestfjorden og Bolungarvik er meget af året dækket af sne. Men det er ikke hele sandheden. Foto: Flickr/Greg Neate