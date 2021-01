Island klar til de første vaccinepas

4800 islændinge kan nu få papir på, at de har modtaget begge vaccinestik

Endnu et land er klar til at uddele vaccinepas.

Denne gang er det Island, der har givet grønt lys til det omdiskuterede bevis, som foreløbig er blevet sparket til hjørne i EU.

Det skriver Telegraph.

Dermed kan 4800 islændinge nu anmode om at få udleveret et digitalt certifikat, der dokumenterer, at de har fået begge vaccinestik.

- Målet er at lette bevægelsen af mennesker mellem lande, så enkeltpersoner kan vise et certifikat i grænsekontrollen og dermed være fritaget for restriktioner, skriver sundhedsmyndighederne i en pressemeddelelse.

Corona-raskmeldte kan frit rejse til Island

Splitter befolkningen

Vaccinationspasset er endnu ikke internationalt anerkendt, men enkelte lande har alligevel indført en form for certifikat.

Også i EU-regi er der lande - Grækenland og Portugal - som presser på for et vaccinepas eller anden form for ensartet dokument, der kan genoplive rejsebranchen.

Ved et møde i sidste uge blev forslaget dog afvist med den begrundelse, at det vil dele befolkningerne op i to: De vaccinerede og de ikke-vaccinerede.

WHO har tidligere advaret imod vaccinepas, men flere brancher og organisationer er af en anden holdning. Blandt andet luftfartsindustrien mener, at det vil være en god idé.

Island er ikke medlem af EU, men en del af Schengen-partnerskabet.

3,14 procent af Islands befolkning har modtaget første vaccinestik, viser den seneste opgørelse fra Our World in Data.

Disse lande er klar til vaccinepas Du kan rejse til Seychellerne uden at gå i karantæne, hvis du har et vaccinepas. Rumænien har - med omgående virkning - fjernet alle krav om karantæne for rejsende, der er færdigvaccineret. På Island har myndighederne indført et digitalt certifikat, som alle vaccinerede kan anmode om via en hjemmeside. Cypern har meddelt, at man i marts vil afskaffe alle indrejserestriktioner for turister, som kan dokumentere, at de har fået to vaccinestik. Kilde: Independent

