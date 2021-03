Island laver vandresti til vulkanturister

Når en vulkan går i udbrud, vælter det ikke bare ud med flydende og glohed lava. Det vælter også ud med turister.

Det må være konklusionen her godt en uge efter vulkanudbruddet på bjerget Fagradalsfjall, hvor lavaen stadig syder og bobler.

I omegnen af 10.000 mennesker menes at have lagt vejen forbi den sprudlende vulkan for at se naturens kræfter udfolde sig på nærmeste hold. De vader ind fra alle sider, og flere er kommet i alvorlige problemer og har været nødt til at tilkalde hjælp.

Nu har de islandske myndigheder fået nok.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Folk holder i kø for at se underet på nært hold. Foto: Halldor Kolbeins/Ritzau Scanpix

Derfor er der blevet anlagt en 3,5 kilometer lang vandresti langs vulkanen. Den håber de, at de mange vulkanturister vil holde sig til, så man ikke længere behøver at sende redningsmandskab ud til folk, der har forvildet sig ud på risikabel grund eller har glemt at smøre madpakke og iklæde sig varmt tøj.

Det skriver Independent.

Bider negle: Vulkaner viser bekymrende tegn

Skumfiduser og hotdogs

Vulkanen gik i udbrud 19. marts og rørte dermed på sig for første gang i 6000 år.

Den ligger i en afstand af 30-35 kilometer fra hovedstaden Reykjavik, og mange islændinge har derfor benyttet den unikke chance til at tage på en lille udflugt til vulkanen, der er placeret halvanden times gang fra nærmeste vej.

Videooptagelser viser, hvordan turister griller skumfiduser og hotdogpølser over den sydende magma, mens andre flyver i helikopter henover sceneriet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Efterhånden er det ikke til at få en god selfie uden massevis af andre turister i baggrunden. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

En mandlig turist poserer foran kameraet, mens vulkanen sprudler i baggrunden. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Trods pandemien åbnede Island for nylig sine grænser for turister fra hele landet.

Der er adgang for alle, som kan bevise, at de enten er blevet vaccineret mod coronavirus eller allerede har været smittet.

I Danmark fraråder myndighederne fortsat alle rejser til udlandet, herunder også Island.

Etna i kæmpe brag: Ikke set større i mange år