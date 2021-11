Isoleret ferieparadis får første smittetilfælde

Det er efterhånden længe siden, at coronavirus udviklede sig til en omfattende krise, der med høje smittetal og massive nedlukninger påvirkede store dele af verdens befolkning - og fortsat gør det.

Tager man eksempelvis udgangspunkt i Danmark, er meget sket, siden vi officielt registrerede første smittetilfælde 27. februar 2020.

Det er imidlertid et helt andet scenarie, der lige nu udspiller sig ved den tropiske ønation Tonga.

For det er først nu, at man registrerer første tilfælde af smitte med coronavirus i landet.

Det skriver CNN.

Tonga består af i alt 177 øer med omkring 100.000 indbyggere. Landet ligger isoleret placeret i Stillehavet, og det er derfor lykkedes ikke at få smitten dertil før nu.

Tonga har ellers kunnet bryste sig af at være ét ud af en lille håndfuld lande, som endnu ikke havde fået smitten til landet.

Men den tid er forbi, konstaterede Tongas premierminister, Pohiva Tu'i'onetoa, fredag, da han kom med en officiel udmelding om landets første smittetilfælde.

Turist havde smitten med

Virussen er angiveligt kommet til Tonga, efter en turist smittet med coronavirus ankom til landet fra New Zealand onsdag.

Turisten var ellers færdigvaccineret og havde sågar testet negativ inden afrejsen, men stod alligevel med en positiv corona-test efter ankomst.

Altså blev smitten forholdsvis hurtigt opdaget og håndteret, da det tilmed er et krav for alle nyankomne at lade sig isolere i forbindelse med indrejse.

Risikerer nedlukning

Smittetilfældet har nu fået premierministeren i Tonga til at opfordre samtlige borgere til at blive vaccineret.

Samtidig bør de forberede sig på, at det kan blive aktuelt med en national nedlukning, såfremt flere bliver smittet med coronavirus.

Lokalbefolkningen på Tonga har tilsyneladende taget opfordringen til sig.

I alt fald lyder meldingen fra landets sundhedsmyndigheder, at op mod 86 procent nu har fået det første stik med en vaccine mod coronavirus, mens 62 procent er færdigvaccineret.

Tonga har siden marts 2020 haft restriktive rejseregler. Det har resulteret i, borgere har haft begrænsede muligheder for at forlade landet.

Eksempelvis troede en britisk kvinde, at hun kun skulle tilbringe en enkelt weekend i Tonga. Det blev dog til et ophold på 18 måneder som konsekvens af de få rejsemuligheder til og fra landet.