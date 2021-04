Israel åbner for turister: Kræver antistoftest i lufthavnen

Israel tager ingen chancer, når det kommer til coronavirus.

Landet er i skrivende stund færdige med at vaccinere 57,3 procent af sin befolkning og premierminister Benjamin Netanyahu har ved en tidligere lejlighed udråbt israelerne til verdensmestre i vaccinationer.

Nu har Israel så meldt en dato ud for genåbning for turister - 23. maj.

Grænserne er kun åbne for besøgende, der er vaccineret og har papir på det.

Men det er ikke eneste krav. Når du ankommer til Ben Gurion-lufthavnen i Tel Aviv vil du nemlig blive bedt om at tage en antistoftest for at bevise, at vaccinen virker og har dannet antistoffer i din krop.

Det skrives Forbes.

Kun for grupperejsende

Dermed risikerer du at blive sendt med første fly retur til Danmark, hvis noget er gået galt og du ikke har antistoffer.

Foruden vaccinepas og antistoftest forlanger Israel også, at du får taget en podningstest, inden du sætter kurs mod det sydøstlige Middelhav.

Når Israel slår grænsebommene op for turister, sker det i første omgang kun for folk på grupperejse, mens individuelle rejsende må vente lidt endnu, da de ifølge myndighederne er sværere at kontrollere.

Skal løfte økonomien

Turistminister Orit Farkash-Hacohen glæder sig ifølge Independent til at byde besøgende fra andre lande velkommen i Israel.

- Det glæder mig, at turistindustrien nu kan tage dette første vigtige skridt, siger han.

- Det er på tide, at Israel udnytter sin status som et sikkert og sundt land til at løfte sig ud af den økonomiske krise.