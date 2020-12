Israel åbner skjulte dele af kong Herodes’ palads for offentligheden

Hvis man besøger Bethlehem, er det svært at komme udenom Herodium.

Herodium er et enormt menneskeskabt bjerg, som Judæa-kongen Herodes lod opføre i sin regeringstid, der strakte sig fra 37 f.Kr. til 4 f.Kr. Stedet virkede både som hans kongepalads, regeringscenter og gravmonument.

Udgravningen af de nye dele af paladset begyndte for 13 år siden, da man opdagede kong Herodes’ skjulte grav. Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix

De mange besøgende har dog kun haft adgang til en begrænset del af den tyranniske konges fæstning.

Det bliver der lavet om på nu, skriver nyhedsbureauet AFP.

Trappe, teater og foyer

Israels myndigheder har nemlig besluttet at åbne de lukkede og nyudgravede områder for offentligheden. Og det er spændende sager, som man løfter sløret for.

Blandt andet en stor trappe, der buer sig op ad bjergskråningen til paladsets foyer.

Også foyeren har hidtil været lukket for offentligheden. Den er fyldt med kalkmalerier, der har bevaret mange af deres originale farver.

Gravpladsen indeholder et amfiteater med plads til 300 mennesker. Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix

Israelske konservatorer i færd med at rekonstruere kalkmalerier i korridoren, der fører op til Herodium-paladset. Foto: Menahem Kahana/Ritzau Scanpix

Endelig er der åbnet for Herodiums amfiteater med plads til 300 mennesker. Det blev først blev opdaget i 2010.

Ifølge AFP var det i dette teater, at kong Herodes mødtes med Marcus Agrippa, mens denne var feltherre for den romerske kejser Caesar Augustus.

- Det var et ekstremt vigtigt møde for Herodes, siger arkæolog Roi Porat til det franske nyhedsbureau.

Udgravninger er spritnye

Kong Herodes bliver også nævnt i Biblen, hvor han i Matthæusevangeliet udpeges som manden bag barnemordet i Betlehem.

Herodium har i århundreder været dækket af jord og sand, da stedet blev forladt efter jødekongens død. Udgravningen af de nyeste dele af paladset begyndte først for 13 år siden med opdagelsen af Herodes’ grav.

Ikke overraskende sammenligner de lokale arkæologer Herodium med Pompeji.

- Herodium er et arkæologisk laboratorium uden sidestykke, siger Roi Porat.

