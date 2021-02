Israel indgår aftale om endnu en rejseboble

Drømmen om at holde sommerferie i udlandet lever i bedste velgående i Israel.

Ikke nok med at landet er langt foran alle andre med at vaccinere sin befolkning, det er også begyndt at lave aftaler om rejsebobler med Sydeuropas charterfavoritter.

Først var det Grækenland, og nu er turen så kommet til Cypern.

Det skriver Guardian.

Rejsebobler er aftaler, der sikrer, at to landes indbyggere kan rejse frit mellem hinanden, hvis blot de kan dokumentere, at de er vaccineret mod coronavirus. De vil hverken blive påkrævet at tage en test inden afrejse eller at gå i karantæne ved ankomst.

Aftalen blev underskrevet søndag, da Cyperns præsident Nikos Anastasiades var på besøg i Jerusalem.

- Når verden er i omvæltning på grund af corona, er den nære relation mellem vores to lande vigtigere end nogensinde, sagde den cypriotiske leder.

Cypern havde besøg af omkring 300.000 israelske turister i 2019. De to lande ligger tæt på hinanden, og man kan sejle mellem Tel Aviv og Limassol.

Rejseboblen forventes at træde i kraft i løbet af de kommende uger, og Cypern vil ikke udelukke, at der kan komme lignende aftaler med andre lande.

Israel har givet 45,14 procent af sine indbyggere et enkelt vaccinestik, mens 29,29 procent er færdigvaccinerede, viser de seneste tal fra Our World in Data.

