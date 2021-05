Italien: Kom nu!

Premierminister Mario Draghi kan ikke vente til juni. Han vil have dig på besøg nu

Napolitansk pizza og florentinsk kunst.

Det føles som minder fra en fjern fortid, men kun lidt endnu.

Allerede i midten af maj har premierminister Mario Draghi i sinde at genåbne Italien for udenlandske turister.

Det fortalte han ifølge Guardian under et G20-møde i Rom i denne uge.

- Tiden er inde til at booke ferie i Italien, lød det fra en højstemt Mario Draghi.

- Verden længes efter at rejse hertil, fortsatte han.

- Vores bjerge, vores strande, vores byer og vores landskab åbner igen. Og denne proces får fart på i de kommende uger og måneder.

Danmark fraråder fortsat unødvendige rejser til udlandet.

Skynd jer herned!

Mario Draghi kan dårligt vente. Jo hurtigere du kan komme afsted, desto bedre.

Selv om Italien stadig er underlagt en del restriktioner, lover han at slække på kravene for udenlandske turister, der er stærkt savnet i landet, hvor turisme udgjorde 14 procent af bruttonationalproduktet inden pandemien

Ifølge Guardian indebærer det, at du enten har modtaget en EU-godkendt vaccine, er raskmeldt fra coronavirus eller testet negativ 48 timer inden afrejse.

De nye rejseregler gælder alle lande, der ikke er på Italiens sortliste, hvor man finder smitteplagede nationer som Indien og Brasilien.

Italien har et nedadgående smittetryk, viser tal fra Our World in Data.

Og landet er nogenlunde lige så langt med at vaccinere sin befolkning som Danmark, kan man se på New York Times’ vaccinetracker.