Italien vil genoplive turisme med 'coronafri' togrejser

Et nyt og ikke-før-set rejsekoncept er på vej i Italien.

Her kan du fra næste måned køre i 'coronafri tog' mellem storbyerne Rom og Milano.

Det skriver CNN.

- Vi vil lancere et coronafrit tog i begyndelsen af april, siger Gianfranco Battisti, der er direktør ved den italienske statsoperatør FS Italiane.

Og det er kun starten. Planen er at udbrede konceptet til en række af landets turistbyer, herunder Venedig, Firenze og Napoli, skriver Independent.

Håbet er, at det kan være med til at genstarte Italiens turistsektor, der udgør 13,2 procent af landets bruttonationalprodukt ifølge European Data Journalism.

Første af sin slags

På de coronafri tog vil alt fra lokomotivfører til konduktør og passagerer skulle fremvise en negativ test for at få lov at stige ombord. Hvis man vil, kan man lade sig teste på et af de screeningsteder, som med hjælp fra Røde Kors sættes op på 11 stationer i støvelandet.

Ifølge FS Italiane er selskabet det første i Europa til at indføre coronafri togrejser.

Endnu er det sparsomt med detaljer om, hvad den italienske pendant til DSB ellers vil gøre for at holde coronavirus på afstand. I øjeblikket kører italienske tog med 50 procent kapacitet, og der er krav om at bære ansigtsmaske og om at reservere sæder på højhastighedstog.

De første billetter vil blive sat til salg snarest muligt.

