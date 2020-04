Italiener tog kanoen på indkøb: Det udløste stor bøde

Mens det fortsat er tilladt at dyrke udendørs motion i Danmark, er myndighederne i Italien gået anderledes hårdt til værks for at stoppe spredningen af covid-19.

I landet, der har mistet over 20.000 mennesker til virussen, har det i en lang periode kun været tilladt at forlade hjemmet for at arbejde og gå på indkøb. Udendørs sportsaktiviteter er forbudt, medmindre man kan praktisere dem nær sit hjem og holde afstand.

Selv om det måske kan virke fristende at benytte turen til købmanden til at få pulsen lidt højere op end ved gåtempo, så er det med andre ord imod reglerne.

Det måtte en 60-årig mand fra Firenze lære på den hårde måde, da han i weekenden fandt på at sejle ned af floden Arno i sin kano. Undervejs blev han nemlig spottet af en drone, som politiet havde sendt i luften for at holde øje med, at myndighedernes retningslinjer blev fulgt.

Det skriver The Independent, der citerer Firenze Today.

Over 2000 kroner i bøde

Ifølge mediet kunne politiet følge ham med dronens kamera, indtil han lagde til kaj. Han var væk igen, da betjentene nåede frem, men det lykkedes dem alligevel at opspore ham.

– Jeg tog kanoen på indkøb, lød det ifølge Firenze Today fra manden, da han blev forelagt bøden for sin forseelse.

280 euro eller rundt regnet 2100 kroner kom det i så fald til at koste ham at tage kanoen efter dagligvarer.

I sidste uge besluttede de italienske myndigheder at forlænge den nedlukning af landet, der har varet siden 9. marts. I tre uger endnu skal italienerne holde sig så meget som muligt indendøre, men de får dog mulighed for at gå på indkøb i lidt flere butikker end før.

Boghandlere og børnetøjsforretninger har nemlig fået lov at genåbne, skriver Ritzau.

