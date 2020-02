Italienerne slår til igen: Nu vil de betale din husleje

En idyllisk by i det sydlige Italien vil betale din husleje i to år

Byen Teora i regionen Campania forsøger nu at komme et faldende indbyggertal til livs, men de har valgt en lidt anden tilgang end mange andre italienske byer, som tilbyder faldefærdige huse til blot en euro.

Myndighederne i Teora vil nemlig betale din husleje, hvis du flytter dertil. De vil nemlig have folk til at bosætte sig i byen og ikke kun opkøbe feriehuse. Det skriver CNN.

Derfor vil de give tilflyttere 150 euro (1121 kroner) til huslejen om måneden i to år. Men der er selvfølgelig en hage. Tilbuddet er kun rettet til folk, der har mindst et barn, og så skal man love at bosætte sig i byen i tre år.

Jordskælv fik folk til at flygte

Ifølge borgmesteren i Teora, Stefano Farina, var det et jordskælv i 1980, der fik befolkningstallet til at falde dramatisk. Byen led stor skade på grund af jordskælvet og er aldrig kommet sig helt. De unge så sig om efter nye steder at bo.

- To babyer bliver født i Teora hvert år, mens 20 ældre dør. Vi er nede på kun 1500 beboere. Efter jordskælvet så mange unge mennesker sig om efter et nyt sted at bo, siger Stefano Farina til CNN og fortsætter:

- Jeg vil gerne vende denne negative trend. Børn er vores fremtid, nye familier vil være byggeklodserne i vores skrumpende fællesskab, så vi opfordrer dem med børn til at ansøge.

Tilskud til huskøb

Borgmesteren tilbyder også et tilskud på 5000 euro (37.360 kroner) til dem, som vil købe et hus i byen.

I Teora kan en lejelejlighed koste helt ned til 200 euro per måned. Dermed kan man slippe med 50 euro i husleje om måneden. Samtidig kan man købe huse på omkring 100 kvadratmeter til omkring 30.000 euro (224.163 kroner). Med tilskuddet kan man så købe et hus for 25.000 euro.

De huse, som er tilgængelige, er alle i god stand, da de er bygget efter jordskælvet i 1980. Nogle af dem kommer endda med møbler.