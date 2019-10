Italiensk by advarer turister mod Google Maps

Den italienske by Baunei på øen Sardinien har 144 gange over de sidste to år sendt et redningshold ud til bjergene i Ogliastra for at finde forsvundne vandrere og strandede biler.

Alt sammen fordi de vildfarne turister var blevet ledt på afveje af rutevejledningen fra Google Maps.

Først forsøgte byrådet i Baunei at få Google til at ændre deres vejledninger, så de ikke længere anbefaler deres brugere at tage veje rundt på bjerget, som er potentielt livsfarlige. Men intet er indtil videre sket, og det har store økonomiske konsekvenser for samfundet, hver gang et redningshold bliver sendt ud.

Derfor har borgmesteren og byrådet taget sagen i egen hånd. Det er ikke muligt for dem at forbyde brugen af Google Maps. I stedet har de sat skilte op, hvor de fraråder folk at bruge tjenesten.

Sådan ser skiltene ud, hvor myndighederne advarer mod Google Maps. Foto: Virgil del Fuoco

- Vi stiller skiltene overalt, så vi kan komme det i forkøbet og rette ruterne, som giver folk grønt lys til at tage utilgængelige veje. Men vi vil også intensivere de rigtige informationer gennem kommunens Facebook-side og pressen. Alt for mange sedaner og små biler bliver fanget på stierne, hvor de ikke kan komme nogen steder. Nogle gange er det endda off-road biler, som sidder fast, og som vi må trække op, siger borgmesteren i Baunei Salvatore Corrias til det italienske medie L'Union Sarda.

På skiltene står der blandt andet direkte 'do not follow the suggested routes on Google Maps (følg ikke de foreslåede ruter på Google Maps red.)'.

Hvis du skal på en tur til bjergene, så har borgmesteren nogle simple råd.

- Følg skiltene eller et gammelt pålideligt vejkort eller endnu bedre: spørg en guide fra vores land, siger Salvatore Corrias.