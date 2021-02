Italiensk by sælger nøglefærdige huse til spotpris

De koster det samme som en kop espresso, men husk at læse det med småt.

Billedskønne landsbyer, der sætter huse til salg for en flad euromønt i et desperat håb om at tiltrække nyt blod, er blevet et udbredt fænomen i den italienske provins.

Problemet er bare, at der altid medfølger et krav fra den lokale borgmester. Huset skal sættes i tip-top-stand. Og måske du har lyst til at starte egen virksomhed, nu du alligevel er her? På den måde kan en kop espresso hurtigt blive til spandevis af caffe latte.

Nærmest stationsby er Foggia, og der er tre timer i tog til Rom. Foto: Comune Biccari

Nu mener borgmesteren i den gamle romerby Biccari, der ligger i provinsen Foggia, at have fundet frem til et koncept, der både tilfredsstiller sælger og køber.

Han vil foruden de forfaldne huse til en euro - som han allerede prøver at komme af - sælge nøglefærdige huse, der er indflytningsklare og helt uden forpligtigelser.

Et hjørne af paradis

De billigste huse er til salg for 55.000 kroner, mens de dyreste koster 80.000 kroner.

Borgmester Gianfilippo Mignogna vurderer, at omkring hundrede huse i byen står og venter på nye ejere.

Husene er mellem 50 og 70 kvadratmeter, fordelt på to etager og de fleste med udsigt over bølgende bakker, skriver CNN.

Biccari er kendetegnet ved brostensbelagte gader og farverige huse. Foto: Comune Biccari

Flere husfacaderne i byen kunne godt trænge til en klat maling. Foto: Comune Biccari

Biccari tager sig hyggelig ud med brostensbelagte gader og farverige huse, men der er også skår i landsbyidyllen. Trædørene er revnede, vinduesruderne ødelagte og husfacadernes maling skaller af.

Ikke desto mindre er byen kendt som et smukt sted, blandt andet fordi den ligger ved foden af Monte Cornacchia - fra hvis bjergtop der er udsigt over Adriaterhavet.

- Vi er et hjørne af paradis, siger Gianfilippo Mignogna til CNN.

