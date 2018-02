Italiensk landsby-idyl på udsalg: Her koster husene kun én euro

I den italienske landsby Ollolai på Sardinien kan du nu købe et helt hus til den samme pris som en liter mælk.

I alt 200 historiske huse er nemlig sat til salg for bare 1 euro, eller cirka 7,50 kroner, som et forsøg på at lokke nye beboere til - og dermed undgå, at byen bliver en regulær spøgelsesby.

- Mit korstog er at redde vores unikke traditioner fra at gå i glemmebogen, siger Ollolais borgmester, Efisio Arbau til CNN Travel.

- Vi har altid været et hårdført folk, og vi vil ikke lade vores by dø.

Men det er et tilbud med forbehold. Hvis du køber et af de forladte huse, skal du nemlig også restaurere det inden for tre år. Og da de fleste af dem er ret så faldefærdige, vil det ifølge CNN komme til at koste omkring 150.000 kroner.

Italiens Braveheart

Sardinien er omgivet af Middelhavet og minder vejrmæssigt om Mallorca. Øen er et af italienernes egne foretrukne feriemål og har både masser af klassisk italiensk charme og rene, hvide sandstrande.

Byen Ollolai ligger dog i den bjergrige Barbagia-region midt på Sardinien, som er et af de tyndest befolkede områder på øen. De lokale taler en helt speciel dialekt, som er tæt på uforståelig for resten af befolkningen, og de er meget stolte af deres ældgamle historie.

- Vi havde engang en konge, Dux Ospitone, som samlede alle de hedenske stammer. Vores forfædre overgav sig aldrig til romerne, som kaldte os barbarer, fortæller borgmester Efisio Arbau til CNN.

- Disse bakker er Italiens svar på det skotske højland, og vi er sønner af flere 'Bravehearts'.

Forestil dig en italiensk udgave af Mel Gibson skrige 'de kan tage vores liv, men de kan aldrig tage vores vores frihed!', og skift de engelske soldater ud med en scene fra Asterix, så er den nogenlunde hjemme.

Generelt er de lokale ret så optagede af deres traditioner og overtro. Her er et karneval, hvor folk er klædt ud som gedelignende hornede figurer, indbyggerne udøver stadig den ældgamle kampsport S’Istrumpa og på bilerne skriver de bønner for at holde ondskab på afstand.

En europæisk trend

Et par af de forladte huse i byen er allerede blevet solgt, og der er kommet over 100 ansøgninger fra nær og fjern om at købe resten. Vil du nå at komme i betragtning som køber, skal du dog skynde dig lidt. Bystyret har nemlig sat en deadline for ansøgninger den 7. februar, skriver The Independant.

Men Ollolai er ikke den første by i Europa til at sælge huse til spotpriser, og det bliver nok heller ikke den sidste. Det er - som ekstra Bladet Ferie tidligere har skrevet - lidt af en trend i hele Europa. det kan du evt. læse mere om her:

