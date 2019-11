Italiensk strand indfører entrébilletter

Italien er et af de lande i verden, som kæmper mest med overturisme. Derfor tager de italienske myndigheder mange forskellige kneb i brug for at komme fænomenet til livs.

Sardinien er en ø, som mange gerne vil besøge. Her ligger blandt andet stranden La Pelosa, der med sit turkisblå vand og hvide sand er blevet en af de mest kendte og besøgte strande i verden.

Men i denne uge har myndighederne annonceret, at de vil sætte en grænse for antal besøgende og kræve entré.

Byrådet i Stintino, strandens mest nærliggende by, har aftalt at begrænse antallet af gæster i sommersæsonen til 1500 voksne om dagen. Børn vil ikke blive talt med.

Borgmesteren Antonio Diana fortæller til CNN, at stranden har op til 6000 besøgende om dagen i højsæsonen.

- Vi begrænser antallet af gæster, fordi byrden er blevet for tung. Vi bliver nødt til at beskytte stranden, så vi kan garantere livet her de næste 500 år, siger borgmesteren i Stintino, Antonio Diana, til CNN.

Stranden er ifølge borgmesteren den mest populære på Sardinien.

Byen har taget sig af stranden i mange år

Før byrådet tog beslutningen, indhentede de oplysninger, som slog fast, hvor mange gæster stranden kan håndtere uden at tage skade.

Byrådet ved endnu ikke, hvordan de vil sørge for, at antallet af gæster bliver holdt nede. Men de har talt om en app.

- Vi ved ikke, hvor meget billetterne vil koste, men vi tror, det vil blive omkring 4 euro om dagen, siger Antonio Diana til CNN.

Myndighederne i Stintino har ifølge borgmesteren været førende inden for bevaringen af Sardiniens strande. Arbejdet har stået på i de sidste 12 år.

De har allerede afspærret de skrøbelige klitter, som folk førhen bare gik over. Rygning og små boder er også blevet forbudt på La Pelosa for to år siden.

Myndighederne planlægger også at fjerne en vej fra 1950'erne, som kører igennem klitterne.

- Vi genetablerer jorden, fjerner vejen og laver nye måder at komme til stranden på, siger Antonio Diana.

Han siger, at billetprisen er en måde for turisterne at bidrage til de skattepenge, som bliver brugt på at bevare stranden. Entréen vil blive indført fra næste års sæson.