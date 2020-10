Italienske øer er blevet et mekka for sexpilgrimme

Turister tager til Stromboli og Filicudi for at finde erotik og romance

Pilgrimsrejser er ikke noget, man normalt forbinder med erotik og seksuel løssluppenhed, men på de italienske øer Stromboli og Filicudi er det anderledes.

Her hævder de lokale at være blevet et mekka for 'sexpilgrimsrejsende'.

Stromboli og Filicudi er en del af en øgruppe nord for Sicilien. Begge har ry for at vække det seksuelle begær i mænd såvel som kvinder, og når corona ikke står i vejen, vælter det angiveligt ind med lidenskabelige turister. Det kan være singler, der drømmer om at forelske sig, eller nygifte par, der længes efter at få en baby.

Ifølge CNN beder unge kvinder stille bønner foran de mange fallossymboler, der omgiver øgruppen i form af høje klippeformationer, i håb om at møde en mand.

- Han er en fræk dreng

Det varme blod i turisterne går godt i tråd med, at Stromboli ikke bare er en ø, men en af verdens mest aktive vulkaner.

Stromboli har nærmest været i konstant udbrud de sidste 2500 år, og i dag går der ikke meget mere end 15 minutter mellem udbruddene, der sender røgsøjler op i luften og får det til at kilde alle de rigtige steder. Når temperaturen falder om natten, bevirker den vulkanske aktivitet, at veje og stenfacader er ekstra varme.

- Det er et meget sensuelt sted. En ø af ild og lidenskab, siger Maria Puglisi, en lokal vinhandler, til CNN.

- Du kan mærke vibrationerne indeni, hver gang vulkanen er i udbrud. Det er, som om vulkanen eksploderer i din krop.

Ifølge de lokale er det kutyme blandt trekkere at smide tøjet og lægge sig nøgne på den skælvende vulkanjord, når der er vulkanudbrud.

- Det er en orgasmisk oplevelse, et ritual der giver en lyst til lidenskabelig sex, siger Maria Puglisi.

- Varmen og de vulkanske vibrationer trænger ind i dit blod og udløser en seksuel atmosfære i luften.

- Vi kalder vulkanen 'Iddu' (han, red.), og han er skyldig i at tænde op for folk. Han er en fræk dreng.

I humør til elskovsleg

Den anden ø, Filicudi, er med sin uspolerede natur knap så fyrig og eksplosiv.

De lokale insisterer på, at Filicudi vækker ens sanser, og at den afslappede stemning tilskynder til lidenskabelige nætter i soveværelset. Oveni det er det en tradition blandt de ældre kvinder på øen at brygge fertilitetsdrikke.

Ifølge CNN er de sicilianske øer hjemsted for en usædvanlig plante, cestrum nocturnum, der gør en i humør til elskovsleg.

- Vi kalder den Lady of the Night eller Night's Beauty. Dens duft er så stærk, så overvældende, at den kan forårsage en behagelig svimmelhed, siger Maria Puglisi.

Rejser du til Italien, indebærer det 14 dage i karantæne, da Udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet.

