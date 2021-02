Italienske skiområder genåbner i næste uge

Godt nyt til alle italienere, der elsker at stå på ski.

Fra i næste uge vil det igen være muligt at snowboarde og stå på ski i Livigno, Cervinia og en lang række andre af landets skisportsområder.

Det skriver Telegraph.

Italiens smittetryk er aftagende, og regeringen er så små begyndt at lempe på restriktionerne. For nylig fik landets restauranter og museer lov at genåbne, skriver AFP, og nu er turen så kommet til skisportsstederne.

Italien har ellers et markant højere smittetryk end Danmark, viser tal fra Our World in Data. Alligevel vurderer landets regering altså, at det godt kan forsvares at slække en smule på samfundsnedlukningen.

Perfekte pister

Genåbningerne er regionale og baseret på, hvor godt de enkelte skiområder klarer pandemien. For eksempel må skisportsstederne i Sydtyrol væbne sig med tålmodighed, da smitten her fortsat er for høj.

Lombardiet er til gengæld en af duksene, og derfor kan blandt andet Bormio og Livigno glæde sig til at tage imod italienske skiturister.

Regionens turistchef Lara Magoni kalder den politiske beslutning 'et frisk pust for en sektor, der lider under en hidtil uset krise'.

- Jeg håber virkelig, at denne genåbning er begyndelsen på en ny æra og vil føre til en genopretning af turismen i Lombardiet, siger hun til Telegraph.

De nærmere detaljer om genåbningsplanen mangler endnu at blive fremlagt, men sikkert er det, at italienske skiløbere står over for uberørte pister. Foruden at have været mennesketom i mere end to måneder har de seneste uger nemlig budt på et kraftigt snefald i de italienske bjerge.

