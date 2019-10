J.K. Rowling: Stop børnehjems-turisme nu!

J.K. Rowling opfordrer nu alle i verden til at stoppe med at rejse til ulande for at være frivillige på børnehjem. Hun peger på, at 'børnehjems-turisme' driver familier væk fra hinanden og fører til menneskehandel.

Især unge med et sabbatår, som skal ud og have noget erfaring til deres CV, har brugt børnehjems-turisme, som en måde at få mere erfaring.

Se også: Fuldskab eller frivilligt arbejde? Se de unges foretrukne ferieform

Men selvom man tror, at man gør en velmenende handling ved at hjælpe børnene, så risikerer man, at det modsatte sker.

Større chance for mishandling

Ifølge organisationen Lumos, som J.K. Rowling startede i 2004, har børnehjems-turisme udviklet sig til en industri, hvor der er flere millioner dollars på spil.

Ifølge organisationen, som arbejder på at afskaffe institutionaliseringen af børn verden over, har det i flere tilfælde vist sig, at børnene slet ikke er forældreløse, men blot ofre for nogle bagmænd, der spekulerer i, at velhavende mennesker vil betale for at lave frivilligt arbejde.

Lumos skriver, at der på verdensplan bor otte millioner børn på børnehjem, og 80 procent af de børn er slet ikke forældreløse, men anbragt der af deres familier på grund af fattigdom og diskrimination.

Se også: 93-årig tager nettet med storm: Rejser til Kenya for at arbejde på børnehjem

- Institutionalisering er en af de værste ting, som du kan gøre ved børn. Det har en meget stor effekt på deres udvikling, det gør børn sårbare i forhold til mishandling og menneskehandel, og det har en stor påvirkning på deres chancer i livet. Disse statistikker gælder også for de børnehjem, som anses for at være veldrevne, siger J.K. Rowling på konferencen One Young World ifølge The Guardian.

Tog billeder af børn og giraffer

Ruth Wacuka fra Kenya, som også deltog på konferencen, blev placeret på et børnehjem i Nairobi sammen med sine tre søskende, da hun var et lille barn, selvom hun havde to forældre som levede.

Hendes forældre blev fortalt, at hun ville få mad og en uddannelse på børnehjemmet, derfor gik de med til det. Men ofte gik hun rundt og sultede - også selvom tusindvis af turister besøgte børnehjemmet hvert år.

Se også: Slip sanserne fri i Edinburgh

- Børnehjemmet lå ved siden af et reservat med giraffer. Turisterne ville tage til reservatet for at tage billeder af giraffer og bagefter komme til børnehjemmet for at tage billeder af mig. Men børn er ikke turistattraktioner. De er ikke dyr. De har liv og skæbner, siger Ruth Wacuka på konferencen.

Lumos fortæller også om bagmænd, som har betalt forældre for at give deres børn væk med påstande om, at børnene vil få et bedre liv uden fattigdom.

Se også: I Harry Potters fodspor

I stedet for at være frivillig anbefaler J.K. Rowlings og Lumos, at man undersøger, hvad der driver børnene ind på de her institutioner, og i stedet dedikerer sin tid til projekter, som tackler fattigdom eller støtter samfund med vitale services.