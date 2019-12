Jægere udvist efter drab på speciel elefant

To professionelle jægere er blevet frataget deres jagtlicens i Botswana, fordi de skød en forsknings-elefant og efterfølgende ødelagde det halsbånd, som elefanten havde på i forsknings-øjemed, for at skjule beviserne.

I en udtalelse fra Botswanas miljø- og turismeministerium gør regeringen det klart, at de to jægere, Michael Lee Potter og Kevin Sharp, hvis nationalitet er ukendt, nu er udvist af landet de næste tre år. Det skriver Reuters.

- Samtidig vil jægerne erstatte det ødelagte halsbånd, skriver ministeriet i udtalelsen.

Elefantens død vækker minder om løven Cecil, som blev skudt af en amerikansk tandlæge i Zimbabwe i 2015. Den dræbte løve vakte stor forargelse på sociale medier, fordi løven levede i en nationalpark, og dens vilde liv blev studeret af forskere.

Det er lovligt at skyde elefanter i Botswana

Det var kontroversielt, da Botswanas præsident, Mokgweetsi Masisi, besluttede at ophæve forbuddet mod at skyde elefanter i maj i år.

Forbuddet var indført fem år tidligere af hans forgænger, Ian Khama, som er en ivrig bevaringsmand.

Populationen af elefanter på det afrikanske kontinent er faldende, men i Botswana er det lykkedes at vende den udvikling. Siden 1990'erne er antallet af elefanter i Botswana vokset fra 80.000 til 130.000, og dermed er landet hjem for næsten en tredjedel af kontinentets elefanter.

Myndighederne i Botswana siger, at elefanterne udgør et problem for landbruget, fordi de river afgrøderne op. Derfor argumenteres der med, at jagt er nødvendigt for at reducere antallet.

Men elefanter, som bliver brugt til forskning, er stadig fredet, og derfor er det ulovligt at skyde dem.

Botswana er et land i det sydlige Afrika på størrelse med Frankrig. Der bor kun 2,3 millioner mennesker i Botswana, og derfor er landet rigt på natur og dyreliv, hvilket tiltrækker millioner af turister hvert år.

