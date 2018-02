Jan og Evy har ventet over tre år på erstatning: Flyselskab kalder det 'en ærgerlig sag'

Tre år. Så lang tid er der gået, siden passagerer med et Thomson Airways-charterfly klagede over 26 timers ventetid på deres hjemrejsefly. De har vundet en retssag mod flyselskabet, men de har stadigvæk ikke fået en eneste krone i kompensation.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en mailkorrespondance mellem Flyforsinkelse.dk, der hjælper flypassagerer med at få den erstatning, de har krav på, og nogle af de passagerer, der for tre år siden rejste med Thomson Airways.

Her fremgår det, at Thomsom Airways 'afviser at betale erstatningen' til de tidligere passagerer. Derfor er sagen nu kommet så vidt, at flyselskabet trues med Kongens foged, der i værste tilfælde kører ud i lufthavnen og tilbageholder en flyafgang, indtil der er betalt.

- Thomson har ikke reageret på hverken krævebreve fra Flyforsinkelse.dk eller forkyndelse af stævning fra retten, opgørelser eller inkassobreve i den her sag, skriver Ulrik Andersen-Alstrup, der er advokat på sagen, i en mail til Ekstra Bladet.

26 timer forsinket

Evy Unger og hendes mand Jan Unger var nogle af passagererne på det stærkt forsinkede Thomson Airways-fly i januar 2015. De havde været på ferie i Den Dominikanske Republik sammen med et vennepar.

Deres hjemrejse var 26 timer forsinket, og det fik dem til at klage til flyselskabet, da de returnerede til Danmark.

Jan og Evy Unger har ikke fået en eneste krone fra Thomson Airways, selvom de har krav på erstatning. I tre år har flyselskabet afvist at betale. Foto: Linda Johansen

- Vi mener jo i høj grad, at vi skal have erstatning, når vi hører til gruppen, hvor et langdistance-fly har været så forsinket, siger Evy Unger.

Men i dag, tre år senere, har de altså stadigvæk ikke set skyggen af deres kompensation.

- Hvad tænker I om, at det trækker sådan ud?

- Det er jo grotesk, siger Jan Unger. Hans kone fortsætter:

- Det er da helt vildt irriterende. Og det er virkelig, virkelig dårlig service. Man føler sig jo fuldstændig til grin. Jeg synes virkelig, det er lousy, siger Evy Unger.

Parret har ikke rejst med Thomson Airways siden deres forsinkede hjemrejse fra Den Dominikanske Republik. Og de er langt fra de eneste, der kigger langt efter deres erstatningspenge. Deres sag er blot en ud af flere hundrede fra den samme afgang.

Kim Schoubye var også med på den famøse afgang sammen med sin kone. De har heller ikke fået deres penge endnu.

Kim Schoubye under sit ferieophold i Den Dominikanske Republik. Hjemrejsen skulle dog vise sig at blive krydret med 26 timers ventetid. Foto: Privat

- Thomson regner vel med, at vi får hukommelsestab. Jeg har da hørt om andre i samme situation med et andet flyselskab, hvor de bare har været nede på kontoret, fået et stempel, og så har de haft pengene på kontoen dagen efter. Der burde ikke være nogen slinger i valsen, fordi de ved jo, at de er tabere. Hellere tabe med maner end det her sejpineri, siger Kim Schoubye.

TUI truet med fogeden

9. september 2016 faldt der dom i hjemrejsesagen fra Den Dominikanske Republik til Kastrup Lufthavn. Her fik Jan og Evy Unger og flere hundrede andre passagerer fra samme flyafgang således rettens ord for, at de havde krav på økonomiske erstatning fra flyselskabet pga. forsinkelsen.

Fordi Thomsom Airways endnu ikke har betalt eller reageret på henvendelserne fra Flyforsinkelse.dk, er de af advokat Ulrik Andersen-Alstrup blevet sendt til retslig inkasso. Det betyder, at hvis betalingen stadigvæk ikke finder sted, så vil sagen blive sendt til fogedretten.

Jan og Evy Unger er blot to ud af flere hundrede passagerer, der har krav på økonomisk erstatning fra TUI. Der er gået tre år, og flyselskabet har stadigvæk ikke betalt. Foto: Linda Johansen

Retslig inkasso er ikke det eneste middel, der er taget i brug for at sikre passagererne deres erstatning. Ulrik Alstrup-Andersen har sendt en af erstatningssagerne fra hjemrejsen fra Den Dominikanske Republik i 2015, hvor han anmoder om 'udkørende fogedforretning for at foretage udlæg/arrest i en Thomson-maskine, når den lander.'

Der er imidlertid ikke tale om, at Kongens foged tager ud til lufthavnen og klipper vingespidsen af et TUI-fly. I stedet kan fogeden tilbageholde et af Thomsons fly i lufthavnen, indtil flyselskabet har betalt.

- Såfremt debitor ikke møder på fogedrettens kontor, kan man begære udkørende fogedforretning, og i dette tilfælde vil det være Kastrup Lufthavn, for at foretage udlæg i et af Thomsons fly, når det lander, skriver advokat Ulrik Andersen-Alstrup i en mail til Ekstra Bladet.

Evy Unger på ferie i Den Dominikanske Republik. En ferie, der skulle ende med at koste en erstatningssag, der trækker ud i årevis. Foto: Privat

Advokaten tilføjer, at Thomson i august 2017 sagde, at de havde ansat nyt personale, der skulle sørge for erstatningsbetalingerne af både nye og gamle sager. Dog ønskede de nye opgørelser for hver enkelt sag vedrørende hjemrejsen fra Den Dominikanske Republik i januar 2015.

- Det drejer sig om flere 100 sager, og efterhånden som jeg har sendt nye opgørelser, er de begyndt at betale her i december og januar, siger Ulrik Alstrup-Andersen.

Hvordan hænger TUI og Thomson Airways sammen? TUI er Nordens største rejsearrangør, der leverer rejser til 130 forskellige lande. Indtil sommeren 2016 var selskabet kendt under navnet Star Tours. Thomson Airways er et britisk flyselskab, som TUI benytter sig af til deres charterrejser. De er et af verdens største charter-flyselskaber. Thomson Airways hedder i dag TUI Airways. Kilde: TUI.dk

Charterflyselskabet har i årtier været symbolet på hvide strande, sol fra skyfri himmel og lune briser. Men noget tyder altså på, at alt ikke ånder lutter ferieidyl med Thomson Airways.

Pressechef hos TUI Christian Grandjean er 'ked af sagen' og lover, at passagererne nok skal få deres penge, da Ekstra Bladet får fat i ham.

- Hvorfor vil I ikke betale erstatningen til jeres passagerer?

- Det er jo en rigtig ærgerlig sag det her. Og det er jo ikke det, vi er interesserede i, når vi sælger rejser. Det er at gøre folk glade, siger pressechef Christian Grandjean og understreger, at Evy og Jan Unger og de andre passagerer har gjort det helt rigtige i sagen.

De har nemlig klaget til flyselskabet, som EU-rettighederne foreskriver det, og ikke selskabet, de har booket rejsen hos.

- Det gør det jo selvfølgelig bare endnu mere ærgerligt, at de ikke har fået de penge, de er berettiget til, siger han.

- Men hvorfor har passagererne så ikke fået deres penge endnu?

- Der er nogen af dem, der er berettiget til kompensation fra Thomson Airways, der ikke har fået deres kompensation til tiden, og det er vi meget kede af. Det skyldes nogle administrative forhold hos flyselskabet Thomson Airways.

- Hvad skal der forstås ved det?

- Jeg kan ikke komme tættere på end det. Men jeg kan fortælle, at vi er gået i tæt dialog med Thomson Airways nu. Både omkring aktuelle sager, der måtte være, og sager, der har ligget for længe, så vores fælles kunder kan få den kompensation, de er berettigede til.

TUI har indtil Ekstra Bladets konfrontation afvist at betale erstatning til de passagerer, der ventede på deres hjemrejse med flyselskabet i mere end et døgn. Foto: All Over Press

- Men de aktuelle kunder, vi taler om nu, der har ventet i tre år og har rettens ord for, at de har krav på deres penge, kan de forvente at få deres penge inden længe?

- Ja.

- Kan du udstikke en tidshorisont?

- Vi har sat alt ind på at gøre det så hurtigt, som vi overhovedet kan.

- Så I vil ikke fortsætte med at afvise at betale kunderne deres penge?

- Nej. Der er en tretrinsraket, passagererne skal klage efter: Flyselskab, Trafikstyrelsen og slutteligt kan man gå rettens vej. Vi tager enhver afgørelse i de instanser alvorligt.

- Så det bliver ikke nødvendigt med en 'udkørende fogedforretning' til jer, eller hvad?

- Det er bestemt ikke i vores hensigt, at flyselskabet skal være udsat for det.

Christian Grandjean er ikke bekendt med, at flyselskabet tidligere skulle have prøvet at have besøg af Kongens foged i lufthavnen.

Kort efter Ekstra Bladets konfrontation med TUI blev advokat Ulrik Andersen-Alstrup kontaktet af Pernille Nøhr fra TUI Nordic. Hun lovede ham, at betalingen i sagerne ville ske hurtigst muligt.

På nuværende tidspunkt har Jan og Evy Unger stadigvæk ikke modtaget deres erstatning. Det har Kim Schoubye heller ikke.

Sådan klager du over forsinkede rejser

Det kan være en regulær jungle at finde ud af, hvad man egentlig har krav på, hvis ens fly er timevis forsinket. Én ting er imidlertid, hvad man har krav på. Noget helt andet er, hvordan man i det hele taget klager, hvis flyselskabet ikke punger ud.

Der findes EU-regler for den rigtige procedure, man skal holde sig til, hvis man gerne vil have en godtgørelse fra flyselskabet. Flypassager-rettighederne er nemlig ens for folk i hele EU. Herunder har vi samlet en klage-guide til dig, der har ventet lige lovlig længe på din flyvetur af den ene eller den anden årsag.

Hvornår har jeg krav på erstatning?

Ved flyforsinkelser kan du have ret til to ting. Kompensation og erstatning. Kompensationen kan være i form af fx mad og drikke eller en ny flyafgang, mens erstatningen er et økonomisk beløb.

Hvis du har ventet i to timer eller mere i lufthavnen, fordi dit fly er forsinket, så har du krav på gratis mad og drikke. Det er flyselskabet, der skal tilbyde det. Gør de ikke det automatisk, skal du gemme kvitteringerne for dine køb og sende dem til flyselskabet, så de kan betale beløbet tilbage.

Måske er flyet så forsinket, at du bliver nødt til at overnatte på destinationen. I så fald skal flyselskabet betale for både overnatningen og transport til og fra hotellet.

Hvis forsinkelse er på minimum fem timer, kan du også være berettiget til enten en returflyvning eller til at få din billet refunderet.

Har forsinkelsen medført, at du har mistet en hotelovernatning på rejsedestinationen eller har været nødsaget til at købe nye flybilletter, så har du ret til erstatning. Erstatningen kan ikke blive højere end omkring 39.050 kroner.

Ankommer du mere end tre timer for sent til destinationen, har du ret til en økonomisk kompensation, alt efter hvor lang rejsen er. Er der fx tale om en flyvning på 1.500 km. eller mindre indenfor EU, har du krav på 250 euro.

Der er naturligvis et 'lille' men både hvad angår kompensation i den her sammenhæng. Og det lyder på, at hvis forsinkelsen skylde 'usædvanlige omstændigheder', så bortfalder ens ret til kompensation. Usædvanlige omstændigheder dækker bl.a. over uvejr og 'ulovlig arbejdsnedlæggelse'.

Hvordan klager jeg?

Hvis dit fly har været forsinket, skal du først og fremmest klage til flyselskabet, som du har fløjet med. Det er dem, der skal sørge for din kompensation eller betale din erstatning.

Er det umuligt at blive enige med flyselskabet om en kompensation for en forsinket rejse, skal man gå videre til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med sin klage. Styrelsen er nemlig Danmarks klageinstans i den slags sager, og deres afgørelse er gratis.

Klager du herigennem skal du have en række ting klar som dokumentation. Herunder din flybillet eller en bekræftet reservation, breve eller e-mails mellem dig og flyselskabet, der drejer sig om klagen, kvitteringer på mad og drikke, der skal refunderes, navn og adresse på de passagerer klagen omfatter og underskrevne fuldmagter, hvis du klager på andres vegne end dine egne.

Fører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgørelse ikke til udbetaling af erstatning fra flyselskabets side, skal man gå rettens vej.

Læs mere på Forbrugereuropa.dk og Flypassager.dk.

