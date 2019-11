Japansk hotelværelse til 6 kroner per nat: Der er blot en hage

Asahi Ryokan i byen Fukuoka i Japan, som også går under navne One Dollar Hotel, tilbyder værelser helt ned til 1 dollar per nat.

Det er næsten for godt til at være sandt i Japan, som er kendt for at være et ret dyrt land at leve og rejse i. Men det er faktisk sandt, dog med en betingelse. Værelset bliver livestreamet på Youtube hele døgnet.

Da den 27-årige Tetsuya Inoue begyndte at drive hotellet, som hans bedstemor ejer, så han, at der var brug for fornyelse for at tiltrække flere gæster. Antallet af overnatninger havde været faldende over en periode, og han spekulerede derfor på, hvordan han kunne drive forretningen i den nye internetbaserede økonomi. Det skriver CNN.

Efter at en britisk youtuber havde boet på hotellet og nærmest livestreamet hele opholdet, fik Tetsuya Inoue ideen til det ekstremt billige hotelværelse. For med det kunne han nå ud til en ny målgruppe og samtidig få en ny indtjeningskilde fra Youtubes reklamer.

I dag har gæster på hotellet derfor den mulighed, at de kan bo på et værelse for kun 100 japanske yen (omkring seks kroner) for en nat, hvis de går med til at hele opholdet bliver vist live på Youtube.

Viser ikke toiletbesøg

Det er dog nogle undtagelser ved live-streamingen. Det er for eksempel kun video, som vil blive vist. Lyden er slået fra, så folks private samtaler ikke er med. Gæsterne har også lov til at slukke lyset, og badeværelset er uden for kameraets rækkevidde.

På værelset er der hængt en plakat op, som viser, hvad man skal overveje, når man bor på værelset. For eksempel skal man være forsigtig med at vise personlige papirer og kreditkort. Foto: Asahi Ryokan Fukuoka

- Det her er et meget gammelt gæstehus og jeg kiggede derfor på nye forretningsmodeller. Vores hotel er i den billige ende, så vi bliver nødt til at tilføje noget værdi, noget specielt som alle vil tale om, siger Tetsuya Inoue til CNN.

Han forklarer, at det især er unge mennesker, som gerne vil spare nogle penge, mens de rejser rundt i Japan, som benytter sig af tilbuddet.

- Unge mennesker bekymrer sig ikke så meget omkring deres privatliv. Nogle af dem synes, det er okay, at blive kigget på for en dag, siger Tetsuya Inoue.

One Dollar Hotel er den første af sin slags i verden. Youtube-kanalen, som også hedder One Dollar Hotel, har allerede 2380 abonnementer på Youtube og så snart, at kanalen akkumulerer mere end 4000 timers visning, kan han tilføje reklamer, som han kan tjene penge på.

Når der ikke bor gæster på værelse nummer 8, som er det, der bliver livestreamet fra, viser han bare sig selv på kontoret live.

Det er Tetsuya Inoues mål at drive hotellet med reklamepenge i stedet for betalende gæster.