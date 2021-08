Japansk rutsjebane lukker efter for mange brækkede knogler

En af verdens hurtigste rutsjebaner er lukket, efter flere gæster har rapporteret om voldsomme skader, som er påført af forlystelsen.

Et brækket ribben og en alvorlig fraktur på nakkehvirvlen. Det er nogle af de skader, som gæsterne melder om at have fået på den ekstremt hurtige forlystelse Dodonpa, som står i den populære japanske park Fuji-Q Highland.



Det skriver CNN.

Derfor har forlystelsesparken fundet sig nødsaget til at lukke rutsjebanen på ubestemt tid, mens sagen efterforskes.

Det er fire passagerer, der står bag de klager, som har resulteret i lukningen. Fuji-Q Highland anerkender dog ikke, at der er tilstrækkeligt med belæg for, at skaderne skulle komme fra Dodonpa.

- I øjeblikket er der ingen beviser på, at der er en sammenhæng mellem skaderne og forlystelsen, lyder det i en pressemeddelelse fra forlystelsesparken.

Engang den hurtigste i verden

Rutsjebanen var ellers meget populær, da den blev bygget i 2001. Dodonpa var ved sin åbningsdag verdens hurtigste rutsjebane med en topfart på 172 km/t.

I 2017 blev den bygget om, så den kunne blive endnu hurtigere. Derfor kan den i dag accelerere op på 180 km/t på kun 1,6 sekunder.