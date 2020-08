Jernkvinde tager to vilde rekorder på toppen af verden 

Hun begyndte først at motionere, da hun var 28 år. Siden så hun sig ikke tilbage.

I en alder af 36 år brød hun Guinness verdensrekord for hurtigste kvindelige opstigning af verdens tre højeste bjergtinder med supplerende ilt. På kun et år og 364 dage besejrede mexicanske Viridiana Álvarez Chávez legendariske Mount Everest i Nepal, K2 på grænsen mellem Kina og Pakistan samt Kanchenjunga i Nepal. Det skriver CNN.

Chávez afsluttede den imponerende triade af bestigninger i 2019 og sendte sine præstationer til Guinness verdensrekord, som for nylig tildelte hende æren i en coronasikker ceremoni. Chávez tog dermed titlen fra afdøde Go Mi-Sun, en sydkoreaner, der klarede tinderne på to år og to dage tilbage i 2007, men desværre døde to år senere på en ekspedition til Nanga Parbat i det vestlige Himalaya, oplyser CNN.

Først på dødens bjerg

Under forsøget opnåede Chávez en anden skelsættende bedrift. Hun blev nemlig den første latinamerikanske kvinde til at bestige det frygtede og berygtede K2, verdens næsthøjeste bjerg, der blandt klatrere anses for at være den farligste og teknisk mest udfordrende tinde i verden. Kun 400 har nået toppen, og 90 er døde i forsøget.

Den mexicanske bjergbestiger oplevede da også K2's ubarmhjertighed helt tæt på livet, da en anden klatrer foran hende styrtede. I syv minutter befandt Chávez sig stivfrossen af rædsel på bjergsiden, inden hun fortsatte og siden nåede toppen som den første latinamerikanske kvinde.

Netop hendes sind og mentale tilstand er det, Chávez fremhæver som årsagen til, at hendes bedrifter lykkedes.

- Sindet er alting, siger Chávez til CNN og mindes den forfærdelige oplevelse på K2, hvor viljen alligevel bragte hende videre og op på toppen.

Det var to år efter, at Chávez var begyndt at motionsløbe lidt, at hun nåede toppen af Pico de Orizaba, Mexicos højeste bjerg. Og da faldt noget bare i hak. Bjerge fik hendes hjerte til at pumpe lidt hurtigere og vildere.

- Bjerge er det sted, jeg kan udfordre mig selv og lære mig selv bedre at kende, siger hun til CNN.

