Jetpacken sætter ny milepæl i Dubai

Hvem kunne ikke tænke sig at gå ud af hoveddøren om morgenen, tænde for jetpacken og flyve på arbejde? Jetpacken kunne være praktisk at have i hverdagen, men indtil videre er det for mange bare en drøm.

Men hvis man kan drømme det, så kan man også gøre det. Det synes at være mottoet for de mange udviklere af jetpacks, der de seneste år virkelig har gjort fremskridt. Den nyeste jetpack på stammen blev vist frem ved en testflyvning i Dubai sidste fredag og ifølge holdet bag, har de nået en milepæl i udviklingen.

Holdet bag Jetman Dubai har bygget en jetdrevet vingedragt, hvor piloten kan sætte af fra jorden og nå op i højderne på kort tid. Det kan man se, at han gør i videoen nedenfor.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Piloten Vince Reffett satte af fra en landingsbane i Dubai, og fløj op til 1800 meters højde. Han demonstrerede også, at han var i stand til at holde sig stabil i luften, dreje, stoppe og manøvre jetpacken derhen, hvor han ville. Det skriver CNN.

Se også: Fremtidens superyacht møder flyet

240 km/t

Med en gennemsnitlig fart på 240 km/t kom Vince Reffett op på 1000 meters højde på 30 sekunder. Han fløj herefter endnu højere op og lavede et loop ved 1800 meter. Efter tre minutters flyvetur fløj han ned til 1500 meter og udløste en faldskærm.

- Vi er så glade for at opnå denne fantastiske flyvning. Det er resultatet af et ekstremt grundigt teamwork, hvor hvert lille skridt har medført store resultater. Alt var planlagt ned til et splitsekund, og jeg er meget glad for den udvikling, som vi har opnået. Det er endnu et skridt i et langsigtet projekt. Et af de næste skridt er at kunne lande på jorden efter at have fløjet højt uden at skulle udløse en faldskærm. Det bliver der arbejdet på, siger Vince Reffett, pilot hos Jetman.

Dragten er lavet ud af kulfibre og drevet frem af fire mini jetmotorer.