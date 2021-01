Jubel i dyrepark: - Vi må beholde vores mink

- Vi må beholde vores mink!

- Vi har endelig fået besked om fra Fødevareministeriet, at vi må beholde vores to mink. Det er vi naturligvis meget glade for.

Sådan skriver Aqua Akvarium og Dyrepark i et opslag på Instagram.

Dermed bliver de to mink i Silkeborgs dyrepark så vidt vides Danmarks sidste mink.

Ifølge TV 2 Østjylland bliver Aqua Akvarium og Dyrepark nemlig den eneste zoologiske have i Danmark til fortsat at have mink. Og for få dage siden afviste Fødevarestyrelsen et forskningsprojekt, der skulle sikre livet for de blot 4000 danske mink, som endnu ikke er blevet aflivet, skriver blandt andre Finans.

Udgør ikke ekstra fare

Inden corona havde Danmark i omegnen af 14 millioner mink. Men på et pressemøde i november sagde statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle 'slås ned'.

- Det er en ekstremt alvorlig situation, sagde Mette Frederiksen.

Aqua Akvarium og Dyrepark spurgte sig til råds hos Fødevarestyrelsen, der nu har givet zoologiske haver lov til at have op til fem mink.

Den silkeborgensiske dyrepark vurderer ikke, at minkene udgør en ekstra smittefare, da de i modsætning til mink på minkfarme har et 150 kvadratmeter stort udstillingsanlæg at boltre sig på.

Aqua Akvarium og Dyrepark har endnu ikke haft nogen smittede dyr. Men skulle uheldet alligevel være ude, er de ansatte klar til at reagere hurtigt, siger zoolog Morten Vissing til TV 2 Østjylland:

- Hvis vi skulle få corona her i anlægget, ville det betyde, at vi skulle skille os af med vores mink.

En der har måtte aflive sine mink er Jørgen Ravn. Han måtte efter 63 år tage afsked med familiens minkfarm.

