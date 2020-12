Juleferie på fjeldet: Vil lokke danskere til karantænelande

Alle lande er orange, når man kigger på Udenrigsministeriets verdenskort.

Dermed fraråder de danske myndigheder enhver form for ferie uden for landegrænserne.

Alligevel frister den svenske skikoncern SkiStar nu danskerne med 'skiløb, sjov og ballade' i Norge og Sverige i de frygtede juledage.

- Det er meget glædeligt, at sneforholdene er så gode, at vi endelig kan åbne vintersæsonen og byde alle gæster velkommen, siger driftsdirektør Niclas Sjögren Berg i en pressemeddelelse.

Populære destinationer

SkiStar åbnede hotelfoyeren for vinterens første turister i fredags med de norske destinationer Hemsedal og Trysil. I denne uge er det tre svenske destinationer - Sälen, Vemdalen og Åre - der får sæsondebut.

Det er godt for folkesundheden og trivslen generelt at være ude i den friske luft og stå på ski, argumenterer SkiStar i pressemeddelelsen.

- Vi har indført forholdsregler for at gøre det sikkert og bekvemt som gæst med alt fra liftkøer og varmestuer, til at man digitalt kan tjekke ind i sin bolig og indlæse sit SkiPass, siger Niclas Sjögren Berg.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi alle overholder forholdsregler samt myndighedernes anbefalinger, da enkeltpersoner også har et stort ansvar.

På eget ansvar

Det er ikke ulovligt at tage på ferie i lande på Udenrigsministeriets orange-liste.

SkiStar hæfter sig desuden ved, at mange af deres danske kunder ankommer i bil og bor i egen hytte under ferien.

