Juleferien reddet: Rejsebureau jubler over norsk genåbning

Til pokker med at det er dyrt at rejse i Norge, bare fjeldene stadigvæk er smukke og skipisterne dækket af nyfalden sne.

Sådan lader mange danskere til at tænke, for de har booket billet til Norge denne vinter, uagtet at landet længe har ført en striks indrejsepolitik.

Det ændrede sig fredag, da den norske statsminister Erna Solberg meldte ud, at man genåbner for turister fra Schengen-lande, herunder Danmark.

Genåbningen vækker glæde i det danske rejsebureau Norsk Rejsebureau, der specialiserer sig i rejser til Norge.

Det fortæller adm. direktør Berit Hjorth Rasmussen til standby.dk.

- Det var en fantastisk udmelding med den norske genåbning. Vi har solgt virkelig meget til Norge i den kommende vinter. Det gælder blandt andet julen, nytåret og uge 7 med vinterferien. Norske hytter er næsten udsolgte, de er i hvert fald svære at opdrive, ikke mindst storhytter med plads til mange.

Kan bare feste løs

Norge er - sammen med Danmark - et af de første lande i Europa til at droppe alle restriktioner og vende tilbage til en normal hverdag uden coronarestriktioner.

Det betyder også, at danske turister kan feste løs på Oslos diskoteker til langt ud på natten eller stille sig i kø ved skiliftene i Trysil, Hemsedal eller Hafjell uden at tænke på afstandskrav.

Udenrigsministeriet opfordrer dog stadig til, at du er 'ekstra forsigtig' ved rejser til alle regioner i Norge med undtagelse af Rogaland og Vestland.

Den norske genåbning kommer i kølvandet på en periode med faldende smittetal i Norge, der ifølge Our World in Data er et af de lande i verden, der er nået længst med at vaccinere sin befolkning.