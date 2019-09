Kabineansatte: Passagerer drikker sig oftere beruset

Norske kabineansatte i SAS og Norwegian vil begrænse salget af alkohol i norske lufthavne.

Passagerer, der i højere grad er beruset, sætter flysikkerheden i fare, mener SAS Norge Kabinforening og Norwegian Kabinforening ifølge medlemsbladet Parat Luftfart.

Poser skal forsegles

De ønsker blandt andet et forbud mod taxfree-salg af miniatureflasker med spiritus. Desuden skal alle poser med køb fra taxfree forsegles, lyder det.

- Vi ser, at passagerer stadig oftere drikker sig overdrevet beruset og gør knuder om bord. Det truer sikkerheden for alle, siger leder i Norwegians forening for kabineansatte René-Charles Gustavsen til Parat Luftfart.

Gustavsen understreger, at de ikke ønsker at stoppe taxfree-salget, men ønsker en bedre kontrol.

Se også: Stiv stewardesse gik kold på job

Medbringer alkohol

Både Gustavsen og Martinus Røkkum, der er leder af SAS Norge Kabinforening, fortæller også, at det er et stigende problem, at passagerer drikker medbragt alkohol på flyet.

Det norske luftfartstilsyn oplyser desuden til Parat Luftfart, at antallet af anmeldte sager med passagerer, som laver postyr på norske fly, steg fra 161 sager i 2017 til 254 sidste år.

Avinor, der driver lufthavne i Norge, oplyser, at de er i dialog med de forskellige aktører i lufthavnene.

- Vi er i dialog med flyselskaberne og de kommercielle aktører i lufthavnene om, hvorvidt der skal indføres tiltag, men der er ikke besluttet noget, siger kommunikationschef i Avinor Joachim Westher Andersen.

Se også: Fuld bedstefar viste penis på fly til London