Kæmpe ballade om verdensberømt attraktion: - I stjæler fra de fattige

Borgmesteren i Rom er blevet offer for massiv kritik, efter hun har slået fast, at pengene fra det verdensberømte springvand Fontana di Trevi skal gå til staten i stedet for velgørenhed

Pasta-nationen er nærmest altid lig med ballade, og denne gang er det Roms borgmester, Virginia Raggi, der er havnet midt i stormvejret.

Hver dag smider tusindvis af turister penge i springvandet Fontana di Trevi, da det ifølge sagnet vil betyde, at man vender tilbage til byen en dag.

En gammel tradition, der opstod i filmklassikeren 'Three Coins in the Fountain', men hvad skal der ske med alle de penge?

Hvert år bliver der samlet omkring 1,4 millioner euro (10,5 millioner kroner red.) op af det smaragdgrønne vand, og siden 2006 er pengene gået til velgørende formål.

Den katolske kirkes organisation Caritas Italiana har i 12 år fordelt de mere end 100 millioner kroner, der er blevet samlet op fra springvandet, men det er slut nu.

I april vil pengene gå til Roms kommune, som vil bruge pengene på at renovere den skrantende infrastruktur i byen.

Og det har skabt ballade.

10. Januar mødtes Virginia Raggi med paven i Vatikanet. Foto: Ritzau Scanpix

'Stjæler fra de fattige'

Den kristne avis Avvenire bragte lørdag en forside med ordene 'de stjæler fra de fattige', og siden da har diskussionen raset i Italien.

Adskillige italienske medier har skrevet om sagen, og borgmester Virginia Raggi bliver hængt ud som 'skurk'. Men borgmesteren i den italienske hovedstad holder fast. Pengene skal fremover gå til kommunekassen i stedet for Caritas Italiana.

Og det har fået velgørenhedsorganisationen til at skrive en tak til deres støtter på Facebook.

'Kære venner. Beslutningen om at tage pengene fra Fontana di Trevi og give dem til kommunen har medført talrige holdninger fra journalister, politikere, præster og borgere. Vi takker alle for jeres tillid til Caritas, og vi kan forsikre jer, at vi vil fortsætte med at sikre retfærdighed og værdighed for dem, der lider', skriver de blandt andet i opslaget.

Utilfredse romere

Det er ikke første gang, at Virginia Raggi er havnet i problemer. Medlemmet af Movimento 5 Stelle blev valgt som borgmester i 2016, og hendes nye stil og charmende ydre tog dengang befolkningen med storm.

Foto: AP

Hun ligner ikke den klassiske grå politiker i Italien, og det skabte håb, men allerede to år senere er kritikken af hende vokset, og i oktober samlede tusindvis af mennesker sig for at demonstrere.

Borgerne i Rom var blandt andet utilfredse med de faldefærdige veje og problemerne med skraldet i byen.

Fontænen blev påbegyndt i 1732 og stod færdig i 1762.

Trevi-fontænen opnåede den helt store verdensberømmelse for 57 år siden.

Her var den kulisse for en filmscene, hvor svenske Anita Ekberg i filmklassikeren 'La Dolce Vita' ('Det søde liv') hopper i bassinet.

