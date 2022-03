Kæmpe behov: Danmark mangler ladestandere til turister

Flere og flere turister benytter sig af elbiler, når de rejser til Danmark. Det gør, at behovet for flere ladestandere i de danske turistområder er støt stigende

Elbiler kommer med al sandsynlighed til at fylde endnu mere på vejene fremover, da flere borgere i både Danmark og resten af Europa erhverver sig de eldrevne køretøjer.

Det gælder også for turister, der i stigende grad ankommer til Danmark i elbiler. Og netop antallet af turister i elbiler forventes at stige markant frem mod 2030.

Det viser en ny rapport, som Rambøll har udarbejdet for Dansk Kyst- og Naturturisme.

Flere turister rejser med elbil

I rapporten er der beregnet på to scenarier, der spår om, hvor mange elbiler vi kan forvente at se i kyst- og naturturismen fremover.

Det ene scenarie foreskriver, at vi som minimum kan forvente, at elbilerne vil stå for 18 procent af alle de bilrejsende turister, der kører benytter sig af dansk kyst- og naturturisme i 2030.

Det andet scenarie er, at der maksimalt vil være 41 procent procent af turisterne, som benytter elbiler, mens de er på besøg i Danmark i 2030.

Stort behov for ladestandere

Udregningerne svarer til, at der vil ankomme mellem 19.500 og 45.500 elbiler i kyst- og naturområderne om dagen i løbet af juli måned i 2030.

Hvis prognosen holder stik, vil det skabe et stort behov for flere ladestandere i de kystnære områder i Danmark.

- Når salget af elbiler stiger, er det vigtigt, at infrastrukturen følger med i samme tempo – det gælder ikke mindst i turistområderne, hvor vi kan se, at behovet er voksende og vil fortsætte med at stige støt de kommende år, siger Jens Hausted, direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme, i en pressemeddelelse.

'Afgørende for dansk turisme'

Allerede nu kniber det nogle steder i landet med antallet af ladestandere, når de udenlandske turister ankommer til Danmark i højsæsonen.

Hvis den udvikling fortsætter, kan det have stor betydning for turismen i Danmark, lyder det fra Peer Kristensen, som er direktør for Destination Vesterhavet.

- Vi har i år været vidne til en stor stigning i antallet af el- og hybridbiler langs Vestkysten hos såvel danske som udenlandske gæster, og vi forventer, at udviklingen vil fortsætte med at stige med hastig kraft, siger han.

- Det er derfor fuldstændig afgørende for dansk turisme, at vi får etableret et bredt netværk af ladestandere i kystområderne – ellers vil vi opleve, at turisterne vælger os fra til fordel for andre lande og destinationer med mere udbyggede netværk.

I den føromtalte rapport anbefales det, at elselskaber, kommuner, turist- og erhvervsaktører samt destinationsselskaber bør indgå i et tæt samarbejde for at finde en løsning på det intensiverende behov for ladestandere.