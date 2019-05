Kæmpe bøde: Mand havde 4.788 levende igler i håndbagagen

En canadisk mand fra Ontario blev snuppet i Toronto Pearson International Airport i oktober 2018, da en sporhund snuste sig frem til 4.788 igler, som manden havde gemt i sin håndbagage.

Nu har manden erklæret sig skyldig og har fået en bøde på 15.000 canadiske dollars, eller hvad der svarer til cirka 75.000 kroner.

Det skriver Fox News på baggrund af en pressemeddelelse fra den canadiske regerings afdeling Environment and Climate Change Canada.

Manden, som hedder Ippolit Bodounov, fløj til den canadiske lufthavn fra Rusland 17. oktober sidste år, og da han landede i lufthavnen, kunne trænede sporhunde lugte iglerne i hans bagage.

Se også: Myndigheder advarer: Svømmer dræbt af haj på ferieø

De mange igler, som var pakket ind i vådt tøj i en pose, blev konfiskeret af myndighederne.

Senere blev de identificeret som værende af arten Hirudo Verbana, der er værdsat for dens medicinske egenskaber.

Bruges til blomster

Bodounov fortalte ifølge mediet lufthavnsmyndighederne, at iglerne var til personligt brug, og at deres affaldsstoffer skulle bruges til at berige hans blomster.

Eksperter og myndigheder forholdt sig dog skeptisk over for den påstand, og flere eksperter mente, at et så stort antal igler tydede på, at de skulle sælges videre.

Bodounov havde selv fundet iglerne i den vilde natur, og det anslås, at hver igle på det sorte marked ville kunne sælges til cirka 100 kroner.

Se også: Sjælden kæmpegrib set i Danmark: - Det er en stor sensation

- Ulovlig handel med dyr er anslået til at beløbe sig til 20 milliarder amerikanske dollars hvert år, og handlen truer mange af verdens mest dyrebare arter, skriver Environment and Climate Change Canada i sin pressemeddelelse.

- Canada tolererer ikke udnyttelsen af truede arter med henblik på fortjeneste, skriver de.

24. maj erklærede han sig skyldig i at overtræde Canadas lov, som beskytter det vilde plante- og dyreliv, ved en domstol i Ontario. Den store bøde vil gå til den canadiske regerings miljøskadefond.