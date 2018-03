Kæmpe ferie-boom i weekenden: Årsopgørelse har fået danskerne i rejsehumør

Flere danske rejseselskaber melder, at danskernes rejselyst i weekenden tog et kæmpe nøk opad, efter Skat offentliggjorde årsopgørelsen fredag

Fredag aften gik det endelig løs på Skats hjemmeside, hvor danskerne et par dage før tid kunne få et indblik i, om de skal have penge tilbage eller ej, og tallene fra årsopgørelsen gik altså i tre ud af fire af de 4,6 millioner danske skatteborgers favør.

Hele 5000 kroner skal de heldige danskere, der har penge til gode, i gennemsnit have tilbage, hvilket i den grad har kunnet mærkes hos de danske rejseselskaber i weekenden, hvor antallet af solgte charterrejser hos nogle blev mere end forboblet i forhold til en sammenlignelig weekend.

Det skriver Standby.dk, som har snakket med Peder Hornshøj, der er administrerende direktør i Danmarks tredjestørte charterbureau, Bravo Tours:

- Det er det samme hvert år. Der kommer en hype i salget, når danskerne får tidligere besked om, at de skal have penge retur fra Skat. Når man pludselig har en del ekstra penge til rådighed, så skal de hos nogle bruges til at forkæle sig selv og familien. Pengene kom måske lidt uventet – og det får nogle til at købe deres charterrejse tidligere end normalt. De havde måske pengene, men turde ikke bruge dem og gå på kompromis med deres udgifter, siger han og fortsætter:

- Men der er ingen tvivl om, at skattepengene har sat ekstra skub i salget af charterrejser.

En uges ferie bliver til to

Standby har også snakket med Niels Grosen, som både er formand for charterselskabernes branceforening, Rejsearrangører i Danmark, samt administrerende direktør for Apollo Rejser.

Ifølge ham er der ingen evidens for, hvor meget skattekronerne præcis øger salget af rejser, men han vurderer, at det bestemt øger salget en hel del:

- Jeg kender ikke til historiske erfaringer om, at man præcis kan aflæse, hvor meget returnerede skattekroner øger salget af charterrejser. Men når tre ud af fire danskere får penge retur fra Skat, så har det en salgsmæssig effekt. For mens man måske havde planlagt at købe en uges charterferie, så kan de ekstra penge fra Skat få nogen til at købe to ugers ferie i stedet for. Eller de kan bruge pengene til at købe en lidt bedre ferierejse end de ellers havde planlagt.

TUI: Når pengene bliver udbetalt, så...

Ekstra Bladet har kontaktet TUI for at høre, om de har mærket den samme stigning i antallet af solgte rejser henover weekenden, som både Apollo Rejser og Bravo Tours altså har.

TUI har ikke specifikke tal over, hvor mange flere rejser de har solgt i weekenden i forhold til en sammenlignelig weekend, men også hos dem er det tydeligt, at danskernes rejseglæde stiger - både når årsopgørelsen bliver offentliggjort, men også når pengene rent faktisk ryger ind på kontoen.

- Det er sevfølgelig også noget, vi tydeligt kan mærke. Vi oplever det todelt hvert år - forstået på den måde, at der er en god og øget interesse, når folk ser deres årsopgørelse, men at der også er et kick i salget, når folk rent faktisk får pengene tilbage i april, siger rejseselskabets pressechef, Christian Grandjean, til Ekstra Bladet.

Spies: Kæmpe stigning

Også hos Spies kan det mærkes, at mange danskere pludselig har udsigt til flere penge på lommen, end de måske havde regnet med. Det fortæller selskabets produktchef, Carlos Cebrian, til Ekstra Bladet:

- Samlet set solgte vi 13 procent flere rejser i uge 10 (sidste uge, red.) end vi gjorde forrige år, men hvis man kun ser på weekenden (fredag til søndag), så blev der booket hele 35 procent flere rejser, end der gjorde i samme weekend sidste år.

Ifølge produktchefen er det hovedsageligt sommerferier, de rejselystne danskere har bestilt for deres skattepenge, men mange planlagde også vinterferien:

- De fleste rejser blev bestilt til sommeren, men vi steg altså også med 21 procent på rejser til næste vinter.

