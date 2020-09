Kæmpe fund: Skjult gravkammer opdaget i Egypten

I mere end 2500 år har et gravkammer i Saqqara ved den egyptiske oldtidsby Memphis skjult en stor hemmelighed: 27 sarkofager.

Men ikke længere, skriver BBC, der citerer eksperter for at kalde opdagelsen for en af de største af sin slags.

En sarkofag er en kiste af sten. Disse har ikke været åbnet, siden de blev nedgravet.

Flere af kisterne var dekoreret med farverige mønstre. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/Ritzau Scanpix

Det er egyptiske arkæologer, der har fundet de 27 sarkofager, der er i så god stand, at kisterne har bevaret flere af deres originale farver.

Flere opdagelser er på vej

Arkæologerne fandt også flere genstande i det mørke gravkammer, der ligger for enden af en 11 meter dyb skakt. Blandt andet små figurer til at gøre rejsen til dødsriget mere bekvemt.

Gravearbejdet er ikke slut for de egyptiske arkæologer. Faktisk er det kun lige begyndt.

En af de mindre genstande, der blev fundet i gravkammeret. Foto: Egyptian Ministry of Antiquities/Ritzau Scanpix

Således har det egyptiske ministerium for turisme og antikviteter udtalt, at det håber at kunne løfte sløret for ’flere hemmeligheder’ de kommende dage.

Ved ikke, hvem der er begravet

Saqqara ligger 30 kilometer syd for Kairo. I mere end to årtusinder blev det brugt som begravelsessted for Egyptens konger i oldtidshovedstaden Memphis.

Her har arkæologer tidligere gjort store opdagelser. I 2018 fandt man et privat gravkammer, som har tilhørt en royal renselsespræst og daterer mere end 4000 år tilbage.

Om personerne i de 27 sarkofager, der netop er fundet, var af samme magt og betydning, er endnu uvist.

